W 2023 r. auta bez żadnego systemu wspomagania kierowcy stanowiła zaledwie 7 procent nowo zarejestrowanych samochodów na całym świecie. Pozostałe 93 proc. samochody wyposażone w przynajmniej jeden z systemów automatyzacji jazdy.

Reklama

Przyspieszenie automatyzacji jazdy

W ostatniej dekadzie przejście na samochody zautomatyzowane mocno przyspieszyło. W 2014 r. samochody bez systemów wspomagania kierowcy nadal stanowiły większość nowo produkowanych samochodów, stanowiąc 55 procent wszystkich nowo zarejestrowanych osobówek. W 2018 r. liczba ta wynosiła około jednej czwartej. W ubiegłym roku było to zaledwie 7 proc.

Reklama

/> />

Sześć poziomów automatyzacji jazdy

Istnieje sześć różnych poziomów automatyzacji dla samochodów osobowych w klasyfikacji SAE J3016 opracowanej przez twórcę standardów SAE International, z których cztery są uwzględnione w tabeli.

Zdolność do jazdy autonomicznej klasyfikowana jest na poziomach od 0 do 5. Poziom zero to oczywiście tak zwany "zwykły" samochód, bez żadnego wspomagania.

Poziom 1: jazda wspomagana

Na tym poziomie automatyzacji kierowca stale kontroluje prowadzenie pojazdu. Kierowca musi stale monitorować system i być w stanie w każdym momencie przejąć kontrolę. Przykładem jest aktywny regulator prędkości. Na poziomie 1 wspomagane może być hamowanie lub kierowanie.

Poziom 2: jazda częściowo zautomatyzowana

Na poziomie 2 do najczęściej spotykanych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy należą: asystent parkowania, system wykrywania martwego pola, aktywny tempomat, asystent pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych i system wykrywania zmęczenia kierowcy.

Poziom 3: jazda wysoce zautomatyzowana

Poziom 3 to najniższy poziom trybu automatycznego. Pojazdy, których układy spełniają wymagania poziomu 3, mogą do pewnego stopnia prowadzić pojazd samodzielnie, a kierowca ponownie przejmuje kierownicę na żądanie i po uprzednim powiadomieniu.

Poziom 4 i 5: jazda w pełni zautomatyzowana i autonomiczna

Od poziomu 4 pojazdy mogą jeździć samodzielnie bez konieczności przejmowania sterów przez kierowcę.