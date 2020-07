Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (ZMT) oraz Raytheon Missiles & Defense, dział Raytheon Technologies, podpisały umowę na produkcję i dostawy siłowników do wyrzutni rakiet M903 wchodzących w skład systemów Wisła - poinformowała PGZ. ZMT wchodzą w skład PGZ. Polska w ramach programu Wisła zdecydowała o zakupie amerykańskich systemów rakietowych Patriot.

W informacji PGZ podkreślono, że porozumienie jest kolejnym etapem współpracy Grupy i Raytheon Missiles & Defense w zakresie produkcji i dostaw systemu Patriot dla Sił Zbrojnych RP. "Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. stają się kolejnym przedsiębiorstwem, które angażuje się w prace nad systemem wyrzutni dla zamówionych w ramach realizacji i fazy programu budowy systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła" - podkreślono.

Zakres umowy obejmuje dostawy siłowników do wyrzutni M903, do pierwszej fazy programu Wisła. W ramach umowy ZMT dostarczą zestawy siłowników, w skład których wchodzą siłowniki liniowe i obrotowe. Dostawy zrealizowane zostaną w latach 2021-2022.

Dostarczone Polsce baterie w I fazie programu Wisła będą wyposażone w wyrzutnie, które powstaną w krajowym przemyśle obronnym, w Hucie Stalowa Wola S.A., przy istotnym udziale w produkcji ich komponentów innych spółek z Grupy. "Wyrzutnie M903 wchodzą w skład systemów Patriot produkowanych dla innych krajów, co otwiera przed PGZ możliwości pozyskiwania kolejnych zamówień" - podkreślono w informacji.

"Zakłady Mechaniczne Tarnów to kolejna spółka, przed którą otwiera się droga do pozyskiwania zamówień w światowym łańcuchu dostaw dla systemu Patriot. Oprócz korzyści stricte biznesowych, współpraca z amerykańskimi przedsiębiorstwami buduje w naszych spółkach kompetencje w zakresie kooperacji międzynarodowej i pozwala włączać je w łańcuchy dostaw największych koncernów świata" – powiedział Henryk Łabędź, prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów po podpisaniu umowy.

Shawn Rantas, dyrektor programu Patriot w Raytheon Missiles & Defense zapewniła, że jej firma jest zaangażowana w rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. "Realizacja programu Wisła posuwa się do przodu. Jesteśmy otwarci na dalsze partnerskie relacje z polskim przemysłem, by tworzyć nowe okazje do współpracy, uwzględniające lokalną wiedzę i doświadczenie oraz wykorzystanie najnowszych technologii" – dodała Shawn Rantas

Konsorcjum PGZ-Wisła odpowiadające za realizację programu Wisła składa się z czternastu podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., Mesko S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Kilka innych spółek z Grupy PGZ weźmie udział w programie "Wisła" jako poddostawcy.

W ramach programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła w 2018 r. podpisano umowę na pierwszą fazę; w której Polska ma otrzymać 16 wyrzutni Patriot i ponad 200 pocisków, zestawy mają być zintegrowane z systemem zarządzania polem walki.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk