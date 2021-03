Gazeta podaje, że SK IE Technology, firma wydzielona w 2019 r. z koreańskiej grupy SK Innovation, zbuduje w Polsce fabryki nr 3 i 4. To - jak czytamy - inwestycja za 1,13 bln KRW (997 mln USD, czyli 3,9 mld zł), największa w historii spółki. Dzięki niej zakład w Dąbrowie Górniczej będzie jej największą fabryką w świecie, a całkowite nakłady SK IE Technology w Polsce przekroczą 1,5 mld EUR (6,9 mld zł).

Łączne moce fabryki w Dąbrowie Górniczej wyniosą 860 mln mkw. separatorów do baterii litowo-jonowych rocznie. Razem z mocami realizowanych już dwóch faz inwestycji (SK IE Technology nazywa je fabrykami 1 i 2), których budowę koncern zapowiedział w 2019 i 2020 r., Koreańczycy będą produkować w Polsce 1,54 mld mkw. separatorów.

"Będzie to ponad połowa rocznej produkcji na świecie (z fabrykami w Korei i Chinach), która do 2024 r. urośnie do 2,73 mld mkw." - pisze "PB". (PAP)