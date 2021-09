Reklama

"Dywidenda dla akcjonariuszy Rottneros AB zostanie wypłacona w wysokości 68 657 366 SEK (tj. ok. 30,7 mln zł), co stanowi 0,45 SEK na akcję. Emitent posiada 51,27% udziału we wszystkich akcjach i w ogóle głosów Rottneros AB. Wypłata dywidendy w wysokości około 16 mln zł wpłynie istotnie na poziom przychodów emitenta i jego wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z opublikowaną przez spółkę zależną informacją, dzień dywidendy ustalono na 24 września 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 29 września 2021 r.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

