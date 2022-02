Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdza przystąpienie do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez Słowację. Do postępowania zgłoszono Borsuka, który jest opracowywany w zakładach Huta Stalowa Wola S.A. należących do PGZ - poinformowano w środę PAP.

PAP zapytała PGZ, o doniesienia medialne, według których w słowackim postępowaniu na gąsienicową wersję bojowego wozu piechoty została zgłoszona polska oferta. PGZ potwierdziła udział w tym postepowaniu. "Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. potwierdza przystąpienie do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Republiki Słowacji. Do postępowania zgłoszono Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk opracowany w zakładach Huta Stalowa Wola S.A. należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej" - napisano w odpowiedzi dla PAP. W odpowiedzi podkreślono, że jest to pierwszy przypadek, w którym produkt ten jest oferowany partnerowi zagranicznemu w formalnym postępowaniu. "Rząd Republiki Słowackiej we wrześniu 2021 roku zatwierdził formalnie budżet na przeprowadzenie postępowania na 152 sztuk gąsienicowych bojowych wozów piechoty w kwocie 1,739 mld euro, a Polska Grupa Zbrojeniowa liczy na wzbudzenie dużego zainteresowania strony słowackiej wyrobem NBPWP Borsuk, który obecnie jest najnowszą konstrukcją tego typu na rynku" - stwierdzono. O tym, że w słowackim postępowaniu jest w grze polska oferta poinformował portal ZBiAM, który przytoczył informację przekazaną mediom słowackim przez tamtejszy resort obrony. Według tych doniesień na wersję gąsienicową bojowego wozu piechoty miały w sumie wpłynąć oferty z czterech państw: Węgier, Szwecji, Hiszpanii i Polski. Polski projekt Borsuk przewiduje opracowanie nowego bojowego pływającego wozu piechoty (NBPWP), następcy wozów BWP-1. Według PGZ nowy produkt ma "potencjał produkcyjny i rozwojowy na przynajmniej 30 lat". Prototyp Borsuka przechodził już próby poligonowe. W zeszłymi roku uczestniczył też w ćwiczeniu Dragon-21. PGZ informuje, że prace nad projektem są na ostatniej prostej i zapowiada, że niebawem ruszą negocjacje warunków umowy na dostawę tego sprzętu do Sił Zbrojnych RP. Borsuk ma zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, opracowywany przez HSW we współpracy z WB Electronics. Jest to pierwsza w pełni polska konstrukcja bezzałogowej wieży. autor: Krzysztof Kowalczyk