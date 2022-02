Reklama

"Zarząd spółki, biorąc pod uwagę wstępne wyniki finansowe spółki i grupy kapitałowej Arctic Paper za 2021 rok [...] podjął decyzję, że będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy z zysku netto emitenta za 2021 rok w wysokości 40 groszy brutto na akcję" - czytamy w komunikacie.

Według szacunkowych danych, Arctic Paper odnotował skonsolidowany zysk netto w wysokości 175,9 mln zł w 2021 r. W ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk netto wyniósł 21,8 mln zł w 2021 r.

W 2021 r. Arctic Paper wypłacił dywidendę w wysokości 0,3 zł na akcję z zysku za 2020 rok.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)