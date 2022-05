Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 14 mln zł wobec 27 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA sięgnął 46 mln zł wobec 61 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1 049 mln zł wobec 718 mln zł rok wcześniej.

"Na osiągnięte w I kwartale 2022 roku wyniki finansowe emitenta wpłynęły między innymi znaczące wzrosty cen podstawowych surowców, przy równoczesnym wysokim poziomie cen sprzedaży produktów (podążających za trendami rynkowymi notowań). Istotny wpływ na wyniki miały niższe zrealizowane ilości sprzedaży produktów, przede wszystkim w związku z zaistniałą w spółce w marcu awarią kotłów w Centrum Energetyki, skutkującą czasowym zatrzymaniem bądź bardzo istotnym ograniczeniem produkcji" - czytamy w komunikacie.

Największy udział w wyniku EBITDA w I kwartale 2022 roku miał Segment Nawozy. Kluczowy pozytywny wpływ na wyniki tego segmentu miała sprzedaż po istotnie wyższych cenach produktów azotowych do zastosowań technicznych. Istotną pozycję wpływającą na skonsolidowany wynik netto w I kwartale 2022 roku stanowił ujemny wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności w wysokości 21 mln zł, dotyczący głównie spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Ponadto ZCh Police zrealizowały dodatni wynik z działalności finansowej w wysokości 27 mln zł, na który wpłynęła przede wszystkim aktualizacja wyceny instrumentów pochodnych wynikających z umowy akcjonariuszy spółki stowarzyszonej - Grupa Azoty Polyolefins - w wysokości 17 mln zł, a także odsetki od pożyczki udzielonej tej spółce w wysokości 12 mln zł.

"W Segmencie Nawozy odnotowano wzrost cen podstawowych surowców do produkcji w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego i zdecydowane wzrosty cen między innymi fosforytów, soli potasowej i siarki). Konsekwencją tych zmian oraz sytuacji w otoczeniu rynkowym był wzrost cen produktów. Zarówno na ceny surowców, jak i produktów, wpłynęła sytuacja gospodarcza Europy po agresji Rosji na Ukrainę, w dużej mierze skutkująca zachwianiem równowagi popytowo-podażowej w szczególności po stronie surowcowej, znacząco wpływając na bilans rynkowy dostępności produktów w szczycie sezonu nawozowego" - czytamy dalej.

Istotny wpływ na wyniki osiągnięte w I kwartale 2022 roku miały niższe niż rok wcześniej zrealizowane wolumeny sprzedaży produktów, związane z nieprzewidzianymi problemami technicznymi w obszarze Centrum Energetyki, tj. awarią dwóch kotłów OP 230. Zaistniała awaria skutkowała okresowym brakiem możliwości wytwarzania pary technologicznej, niezbędnej do prowadzenia procesów produkcyjnych na najważniejszych instalacjach Spółki.

Marża EBITDA w Segmencie Nawozy za I kwartał 2022 roku ukształtowała się na poziomie 4%, wobec 6,6% w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"W I kwartale 2022 roku w Segmencie Pigmenty odnotowano istotnie wyższy poziom cen sprzedaży bieli tytanowej w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sytuacja na europejskim rynku bieli tytanowej była skomplikowana ze względu na ograniczenia produkcji, silny popyt oraz presję kosztową. Opłacalność importu bieli tytanowej z Chin do Europy pozostała ograniczona z uwagi na wysokie koszty frachtów i długie terminy realizacji. Dynamiczne wzrosty rynkowych cen bieli tytanowej, a także ograniczona dostępność ilmenitu (kluczowego surowca do produkcji) skutkowały istotnym wzrostem ceny tego surowca" - podano także.

Uzyskane w I kwartale 2022 roku wyniki w Segmencie Pigmenty ograniczone zostały przede wszystkim z powodu awarii kotłów w Centrum Energetyki, wyższej ceny zużycia gazu ziemnego oraz ilmenitu. Wypracowana w tym okresie marża EBITDA w Segmencie Pigmenty ukształtowała się na poziomie 6,5%, wobec 14,6% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na 25 maja 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

