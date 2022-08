Europa oszczędza gaz przed nadchodzącą zimą, bo mimo szybkiego zapełniania magazynów oraz intensyfikacji dostaw LNG (co podbija jego cenę przy zakupowej rywalizacji z Azją) trudno przewidzieć, co wydarzy się do wiosny przyszłego roku. I nie chodzi tylko o dostępność paliwa, ale też jego ceny, które już dziś pustoszą portfele i napędzają inflację.

Dlatego na wielu poziomach – od przemysłu, przez energetykę, biznes, administrację po gospodarstwa domowe potrzebne jest przygotowanie czy to regulacji prawnych wpływających na oszczędzanie energii, czy też promowanie zachowań, które pozwolą wyrobić odpowiednie nawyki.

Przykładem jest Hiszpania, która poza wprowadzeniem dla wybranych obiektów przepisów związanych z klimatyzacją latem (temperatura nie niższa niż 27 stopni), ogrzewaniem zimą (maksimum 19 stopni) czy ograniczaniem iluminacji budynków i witryn sklepowych, sięga też po rozwiązania, które mogą przy pierwszym wrażeniu budzić głównie uśmiech.

Tak jak w przypadku zalecenia premiera Pedro Sancheza, który swój gabinet wezwał do tego, aby w pracy panowie zrezygnowali z krawatów, a panie preferowały lekki strój, tak, aby w mniejszym stopniu korzystać z klimatyzacji. Do takich samych zachowań hiszpański premier wezwał administrację i firmy.

Oszczędzanie? Nie planuję

Tymczasem w Polsce na próżno szukać ze strony rządu promowania zachowań dotyczących energooszczędności. Wobec perspektywy przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i samorządowych nie należy się spodziewać, aby rządzący nakłaniali Polaków do zaciskania pasa.

To widać chociażby po ostatnich pomysłach dotyczących dodatku węglowego oraz dopłat zakupu innych paliw – powszechnie dystrybuowanych wszystkim posiadaczom pieców, niezależnie od poziomu zamożności i kontroli faktycznego przeznaczenia tych środków. Jaki to będzie miało wpływ na inflację łatwo przewidzieć – bardziej niż to, czy uda się przed sezonem grzewczym do Polski sprowadzić i rozwieźć po kraju wystarczającą ilość węgla.

Dlatego żadnego zdziwienia nie budzą wyniki sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, którego wyniki publikowano w ostatnich dniach. Respondenci zostali w nim zapytani, czy w najbliższym czasie zamierzają zmniejszać zużycie energii.

Jak odpowiedzieli respondenci? O co biznes najbardziej apeluje? Jak żyć z jedenastym stopniem zasilania? Czy są możliwe ograniczenia produkcji? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

