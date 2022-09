Reklama

"Pojawienie się nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać, [...] było bezpośrednim powodem zatrzymania produkcji ze ściany 3/VII/385" - przypomniano.

Spółka opracowuje plan naprawczy obejmujący działania zmierzające do jak najszybszego uwolnienia uwięzionego kompleksu ścianowego i przywrócenia produkcji ze ściany, wskazano także.

W połowie września LW Bodganka podała, że w związku z pojawieniem się nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia ponownie obniżyła cel produkcyjny na ten rok do ok. 8,3 mln ton węgla handlowego z poziomu obniżonego 2 września do 9,2 mln ton (z 9,5 mln ton oczekiwanych wcześniej).

W 2021 r. produkcja węgla w LW Bogdanka wyniosła 9,9 mln ton.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)