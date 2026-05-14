Banki wspierają local content w sektorze obronnym

O bezpieczeństwie kraju w kontekście niezbędnych środków rozmawiano w panelu „Finansowanie i instrumenty rozwoju obronności Polski”, który prowadził dr n. ekon. Andrzej Fałkowski, generał broni w stanie spoczynku. Beata Frankiewicz-Boniecka podkreśliła podczas dyskusji, że banki chcą być partnerem w całym przedsięwzięciu.

W rozmowie z DGP przedstawicielka Banku Pekao S.A. zwróciła uwagę na skalę niezbędnych nakładów w sektorze obronnym. Szacuje się je na 200 mld zł rocznie, czyli 2 bln zł w ciągu 10 lat, z perspektywą, że może to być nawet więcej. Banki, obok budżetu państwa, funduszy unijnych i instytucji międzynarodowych, będą częścią związanego z tym krwiobiegu finansowego.

Ważny jest cały łańcuch dostaw

Przedstawicielka Banku Pekao S.A. podkreśliła znaczenie budowy krajowego zaplecza przemysłowego i całego ekosystemu dostaw, zaznaczając, że finansowania obronności w kontekście local content nie można ograniczać wyłącznie do największych kontraktów i głównych wykonawców. Trzeba zachęcić polskich przedsiębiorców do inwestowania w moce produkcyjne i udziału w przetargach. Za dużymi projektami stoi rozbudowany i często niedostrzegany łańcuch dostaw, który również wymaga finansowania oraz wsparcia. Bez mniejszych firm i podwykonawców realizacja inwestycji nie byłaby możliwa.

Beata Frankiewicz-Boniecka opisywała podczas dyskusji, w jaki sposób wsparcie państwa wpływa na aktywność banków i jakie przynosi skutki.

– Emitując obligacje i wystawiając gwarancje, chociażby po stronie BGK czy Skarbu Państwa, jesteśmy w stanie jako banki duplikować to finansowanie i pomóc także najmniejszym przedsiębiorcom, którzy dzisiaj jeszcze nie mają zdolności kredytowej, a chcieliby się skalować, wejść ze swoją produkcją do przetargów – wskazywała.

Szansa na ekspansję zagraniczną

Beata Frankiewicz-Boniecka zauważyła w rozmowie z DGP, że rozwój kompetencji związanych z sektorem obronnym powinien docelowo umożliwić polskim przedsiębiorstwom nie tylko uczestnictwo w krajowych programach, ale także ekspansję zagraniczną, co oznacza budowanie trwałej wartości dla gospodarki.

Zwróciła również uwagę na rosnące znaczenie technologii podwójnego zastosowania, które są szczególnie atrakcyjne z perspektywy sektora finansowego. Tego typu rozwiązania – dual use – możliwe do zastosowania zarówno w sektorze wojskowym, jak i cywilnym, ograniczają ryzyko inwestycyjne oraz pozwalają na utrzymanie rentowności projektów także w przypadku stabilizacji sytuacji geopolitycznej.

Krzysztof Ratnicyn, JPO