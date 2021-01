„Silver Crystal to statek o długości 90 m, przystosowany do transportu produktów spożywczych łatwo psujących się. Posiada profesjonalne chłodnie, aby ładunek dotarł do portu docelowego w nienaruszonym stanie” - wyjaśniła Drozd.

Towar ze statku umieszczono w nowoczesnej chłodni magazynowo-przeładunkowej przy wejściu do gdańskiego portu.

"Dostawa towaru z Anglii mogła przypłynąć do nas, tylko dlatego, że jako jedyni w Polsce posiadamy graniczny punkt kontroli weterynaryjnej dedykowany tego typu przesyłkom, czyli nieskonteneryzowanym przesyłkom surowca rybnego. Przez naszą chłodnię przechodzi szeroka gama surowca rybnego, który finalnie kończy na talerzu statystycznego Polaka. Mówimy tu np. o śledziu bałtyckim, szprocie bałtyckim, śledziu z Morza Północnego czy dorszu z Morza Barentsa" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes spółki Chłodnia Gdańsk sp. z o.o. Maciej Kisiel.

Dostawa ze statku Siver Crystal trafi do firm zajmujących się w Polsce przetwórstwem rybnym.