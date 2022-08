"Za ten okres, w którym będzie obowiązywał zakaz połowów będziemy wypłacać rekompensaty, które będą pokrywać te straty. Będą wygodnym zabezpieczeniem finansowym w okresie, w którym obecnie się znajdujemy, a to jest przecież jeden z ważniejszych w roku dla rybaków" – powiedział w piątek podczas konferencji prasowej wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Ciecióra.

Rybacy będą uwzględnieni w przygotowywanej specustawie, która jest przygotowana dla branż gospodarki funkcjonujących w oparciu o Odrę. Jak poinformował Ciecióra, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiada dane z wartości połowów, jakie były prowadzone w ubiegłych latach. Na ich podstawie będą wypłacane rekompensaty.

"Będziemy to porównywać, zestawiać i będziemy wypłacać rybakom na bazie tych danych, które mamy w systemie, porównywalne kwoty, które mogliby zarobić w tym okresie" – poinformował Ciecióra.

Brak możliwości prowadzenia działalności związany jest z wprowadzonym 12 sierpnia zakazem korzystania z wód Odry. Zakaz został w czwartek przedłużony do 25 sierpnia.

"Może się wydarzyć tak, że będziemy go skracać. To będzie związane z aktualną sytuacją, którą naukowcy, eksperci będą nam proponować i objaśniać w ramach prowadzonych przez odpowiednie służby i instytuty badań w laboratoriach" – dodał Ciecióra.

Wojewoda zachodniopomorski zapewnił, że jeszcze dzisiaj postulaty ze strony przedsiębiorców mają zostać złożone do minister Semeniuk (Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw – PAP).

"To znaczy, jakie kody PKD miałyby być ujęte w ramach tej pomocy, jakie branże, które z działalności były i są najbardziej narażone na straty na skutek zakazu korzystania z Odry" – poinformował wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Jak zapewnił "jeżeli ta odpowiedź wpłynie dzisiaj ze strony przedsiębiorców, to przez weekend ona będzie procedowana, a następnie na początku przyszłego tygodnia kolejne spotkanie po to, żeby już próbować ubrać to w konkretne formy pomocy".

Autorka: Małgorzata Miszczuk