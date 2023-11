Po rozmowach minister rolnictwa Anny Gembickiej z protestującymi na granicy polsko-ukraińskiej doszło do kompromisu - chodzi o wsparcie dla producentów rolnych w zakresie chociażby kredytów obrotowych czy dopłat do zbóż. Jest porozumienie w tej sprawie i to cieszy - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek w RMF24.