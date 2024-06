Tegoroczny raport „Kraków IT Market Report” został opracowany przez firmę konsultingową MOTIFE oraz stowarzyszenie ASPIRE, zrzeszające firmy z sektora biznesowo-technologicznego w Krakowie.

Kraków globalnym hubem IT

Wśród głównych wniosków raportu na 2024 rok znalazło się stwierdzenie, że stolica Małopolski w ciągu ostatnich lat stała się znaczącym globalnym hubem IT. Prezes MOTIFE Michał Piątkowski ocenił, że znaczną część tego sukcesu można przypisać firmom amerykańskim, które zatrudniają ponad jedną trzecią krakowskich specjalistów technologicznych.

„Odegrały one zasadniczą rolę w kształtowaniu potencjału IT Krakowa, przyczyniając się do rozwoju i zdobywania unikalnych umiejętności przez zatrudnionych w nich specjalistów" – wskazał.

Andrew Hallam, sekretarz generalny ASPIRE ocenił, że Kraków „to znaczący hub technologiczny w Europie”, a rynek IT jest siłą napędową całej branży usług biznesowych. Według niego pula stanowisk dla specjalistów IT w Krakowie zwiększyła się do 60 tysięcy.

"W tym roku w Krakowie doszło do dwóch głośnych zwolnień w sektorze technologii i usług biznesowych, a mimo to oczekuje się, że ogólny wzrost zatrudnienia w 2024 r. przekroczy 6 proc.” - zaznaczył szef ASPIRE.

Największe firmy IT w Krakowie

Według przedstawionych danych najwięksi pracodawcy IT w Krakowie to firmy: HSBC, Comarch, Aptiv, Cisco i Motorola Solutions. Zatrudniają one łącznie ponad 10 tysięcy specjalistów z tej dziedziny.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Krakowie pojawiło się również ponad 20 nowych zagranicznych graczy IT, w tym międzynarodowe tzw. jednorożce, czyli prywatne firmy IT wyceniane na ponad miliard dolarów. Wśród nich są: ActiveCampaign, Grammarly, Clari i Tanium.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, cytowany w komunikacie, podkreślił zaangażowanie miasta w tworzenie możliwości rozwoju dla wszystkich przedsiębiorców – szczególnie tych stawiających na innowacyjność i wykorzystujących zaawansowane technologie informatyczne. "Staramy się, aby Kraków pozostał europejskim liderem atrakcyjności dla tych branż, dlatego zawsze stawiamy na dialog i budujemy międzysektorową współpracę z biznesem i nauką" – wskazał. (PAP)