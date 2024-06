Zarówno w 2023 r. jak i 20 lat wcześniej przedsiębiorcy korzystający z oferty EFL najczęściej brali w leasing samochody osobowe i dostawcze, jednak na kolejnych miejscach na liście najczęściej leasingowanych środków trwałych zaszły zmiany. W ubiegłym roku numerem dwa były pojazdy ciężkie, podczas gdy dwie dekady wcześniej zajmowały one czwartą lokatę. Z kolei na trzecim miejscu uplasowały się maszyny budowlane, które w 2003 roku zajmowały szóste miejsce. Z danych EFL Leasing wynika także, że obecnie mniej leasinguje się urządzeń medycznych i gastronomicznych - poinformowano w raporcie.

"Jak wynika z naszego badania, także zdecydowana większość mikro, małych i średnich firm ocenia zdecydowanie lub raczej pozytywnie ocenia 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Tak odpowiedziało aż 71 proc. ankietowanych. (...) W 2003 roku firmy leasingowe w Polsce udzieliły finansowania środków trwałych o łącznej wartości 10,5 mld zł. W ciągu dwóch dekad ta wartość wzrosła niemal dziesięciokrotnie i w 2023 roku wyniosła 102,5 mld zł. Oczywiście za tę dynamikę nie odpowiada tylko nasze członkostwo w Unii, ale bez wątpienia przyczyniło się ono do odważniejszych inwestycji firmowych. Okazuje się, że zmianie uległa nie tylko wartość leasingowanych środków trwałych, ale i ich rodzaj" – wskazał prezes zarządu EFL Radosław Woźniak.

Co leasingują firmy?

Z wewnętrznych danych EFL wynika, że W 2003 roku niemal osiem na 10 umów leasingowych dotyczyło samochodów osobowych i dostawczych. Dwie dekady później ten odsetek zmalał do niecałych 50 proc. Na drugim miejscu w 2023 roku znalazły się pojazdy ciężkie, m.in. ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy. Udział pojazdów ciężkich w strukturze finansowanych środków trwałych wzrósł z 4 proc. w 2003 r do 24 proc. w 2023 r.

Maszyny budowlane zajęły trzecią pozycję, a ich udział w strukturze finansowanych środków trwałych zwiększył się z 1 proc. w 2003 do 10 proc w 2023 roku. Czwartą lokatę 2023 roku zajęły meble biurowe i fabryczne, a piątą sprzęt IT, którego udział w strukturze finansowanych środków trwałych zmniejszył się – z 7 proc. w 2003 do 4 proc. w 2023 roku.

Na kolejnych miejscach na liście znalazły się maszyny rolnicze (awans z 10. lokaty w 2023 r.), motocykle, wózki widłowe, sprzęt gastronomiczny (spadek z 4. miejsca w 2023 r.) oraz sprzęt medyczny, którego udział zmniejszył się z 5 proc. w 2023 r. do 1 proc. w 2023 (spadek z 3. miejsca).

Lista TOP10 środków trwałych leasingowanych w Polsce przez przedsiębiorców w 2003 i 2023 roku powstała na podstawie wewnętrznych danych sprzedażowych EFL. Porównaniu zostały poddane dane ilościowe.

EFL S.A. powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole. W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor oraz Truck Care, który oferuje kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych stworzony z myślą o biznesie transportowym. W ramach Grupy EFL spółka oferuje: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. (PAP)