Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC) odrzuciła w piątek wniosek, który pozwoliłby elektrowni jądrowej Susquehanna należącej do Talen Energy Corp. na przekierowanie części swojej produkcji energii elektrycznej do centrum danych Amazon.

W piątkowym zarządzeniu FERC orzekło o technicznej „umowie o usługach połączeń”, która umożliwiłaby elektrowni jądrowej w Pensylwanii bezpośrednie zasilanie sąsiedniego kampusu centrum danych, omijając 13-stanową sieć wschodnich Stanów Zjednoczonych obsługiwaną przez PJM Interconnection LLC. Wniosek został odrzucony, ponieważ PJM, regionalna organizacja przesyłowa, nie wykazała, dlaczego należy przyznać specjalny kontrakt dla Amazona.

Umowa, która miała umożliwić największym deweloperom centrów danych szybkiego uzyskania dostępu do energii bez lat oczekiwania na wybudowanie nowych elektrowni, spaliła na panewce.

Plan rozwoju AI spowolni

Orzeczenie FERC tworzy barierę dla szybkiego zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebną do zasilania centrów danych w miarę szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji.

Energia jądrowa mogłaby pomóc w zapewnieniu potrzebnej czystej energii dla energochłonnych centrów danych. Jednak obecnie wydaje się bardziej prawdopodobne jest, że energia dla centrów danych będą musiała pochodzić z nowych reaktorów, które prawdopodobnie nie będą dostępne w najbliższym czasie.

Tymczasowe niepowodzenie

Paul Patterson, analityk w Glenrock Associates LLC uważa, że chociaż w długoterminowej perspektywie orzeczenie FERC może zostać zmienione, to jednak istnieje duża niepewność co do potencjału kolokacji, czyli usługi polegającej na wynajmowaniu przestrzeni w serwerowni oraz udostępnianiu przestrzeni niezbędnej do prawidłowej pracy serwerów i sprzętu IT, przy elektrowniach jądrowych.

Constellation Energy Corp., największy amerykański operator elektrowni nuklearnych, postrzega orzeczenie jako tymczasowe niepowodzenie, a „nie ostatnie słowo FERC w sprawie kolokacji” — powiedział dyrektor generalny Joe Dominguez.

Analitycy ClearView Energy Partners LLC pod przewodnictwem Timothy'ego Foxa w raporcie zauważyli, że decyzja FERC nie cofa 300 megawatów mocy, które Amazon już zatwierdził do odbioru z elektrowni w Pensylwanii, i że PJM i strony mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Microsoft nie będzie miał problemu

Inną była umowa Constellation z września na ponowne uruchomienie zamkniętej elektrowni Three Mile Island w Pensylwanii i sprzedaż energii Microsoft Corp. Ta umowa prawdopodobnie nie spotka się z takim samym oporem, ponieważ reaktor jest teraz uśpiony. Przywrócenie go do działania będzie oznaczało nowe dostawy, a nie przekierowanie mocy od obecnych klientów. Jednak dostawy dla Microsoft tojest pieśń przyszłości, bo nie oczekuje się, że reaktywowany reaktor będzie działał przed 2028 rokiem.

Firmy technologiczne chcą pokryć koszty

Umowa z Pensylwanią była symbolem nieodłącznej niezgodności między szybko rozwijającym się sektorem technologicznym a znacznie wolniejszym tempem planowania rozwoju infrastruktury energetycznej niezbędnej do zasilania energochłonnych centrów danych.

Dominguez z Constellation zauważył, że firmy technologiczne oświadczyły, że są gotowe pokryć koszty budowy elektrowni i przesyłu. „To nie jest kwestia dolarów, to kwestia szybkości realizacji” — powiedział podczas telekonferencji dotyczącej wyników finansowych.