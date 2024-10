Rosnące zapotrzebowanie na bezemisyjną energię elektryczną napędza rozwój sztucznej inteligencji. AWS, spółka zależna Amazon zajmująca się przetwarzaniem danych w chmurze, ma ogromne i rosnące zapotrzebowanie na czystą energię, ponieważ rozszerza swoje usługi o generatywną sztuczną inteligencję. Jest to również część strategii Amazona do osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla.

AWS podpisało umowę ze spółką użyteczności publicznej z Wirginii. Dominion Energy ma zbadać możliwości rozwoju małego modułowego reaktora jądrowego (SMR), w pobliżu istniejącej elektrowni jądrowej Dominion North Anna.

Nie tylko Amazon chce atomu

Amazon to kolejna duża firmą technologiczną, która zainwestowała w energię jądrową, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię, które generują centra danych .

Na początku tego tygodnia Google ogłosiło, że kupi energię od producenta SMR Kairos Power. W tym celu Google podpisało umowę z Kairos Power na budowę serii małych reaktorów wykorzystujących technologię chłodzenia stopioną solą. Oczekuje się, że dostawy energii z tych jednostek rozpoczną się między 2030 a 2035 rokiem.

Microsoft poszedł jeszcze dalej i chce mieć na wyłączność energią z dużej elektrowni jądrowej, którą Constellation Energy ponownie uruchamia Three Mile Island.

Właściciel zamkniętej elektrowni jądrowej Three Mile Island w Pensylwanii zainwestuje 1,6 miliarda dolarów, aby ponownie uruchomić, od lat wyłączony reaktor. Całą wyprodukowaną energię na pniu kupi Microsoft Corp. dla swoich centrów danych, aby zasilić boom sztucznej inteligencji.Zgodnie z oświadczeniem Constellation Energy Corp reaktor Three Mile Island zostanie przywrócony do eksploatacji w 2028 roku.

Wirginia, główna siedziba centrów danych w USA

Wirginia jest domem dla prawie połowy wszystkich centrów danych w USA. Szczególne nasycenie jest w jednym obszarze w północnej Wirginii, którą nazywa się Data Center Alley. Większość z tych centrów danych znajduje się w hrabstwie Loudon. Szacuje się, że każdego dnia przez Data Center Alley przechodzi 70 proc. światowego ruchu internetowego.

Dominion obsługuje około 3500 megawatów z 452 centrów danych na swoim terytorium usługowym w Wirginii. Około 70 proc. znajduje się w Data Center Alley. Według Dominion Energy, pojedyncze centrum danych zazwyczaj wymaga około 30 megawatów lub więcej.

Dominion prognozuje, że zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 85 proc. w ciągu najbliższych 15 lat. AWS oczekuje, że nowe SMR-y dostarczą co najmniej 300 megawatów mocy do regionu Wirginii.

Stan Waszyngton też współpracuje z Amazonem

Amazon ogłosił również nową umowę z firmą użyteczności publicznej Energy Northwest, konsorcjum stanowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, w celu sfinansowania rozwoju, licencjonowania i budowy czterech SMR-ów w stanie Waszyngton. Reaktory zostaną zbudowane, będą własnością Energy Northwest i będą przez nią obsługiwane, ale będą dostarczać energię bezpośrednio do sieci, co również pomoże w zasilaniu operacji Amazon.

Zgodnie z umową Amazon będzie miał prawo do zakupu energii elektrycznej z pierwszych czterech modułów.