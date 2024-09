Zgodnie z oświadczeniem Constellation Energy Corp., największy amerykański operator reaktorów, spodziewa się, że reaktor Three Mile Island zostanie przywrócony do eksploatacji w 2028 roku – podał Bloomberg.

Constellation planuje ponownie uruchomić jeden z dwóch reaktorów elektrowni Three Mile Island. Reaktywowany będzie reaktor, który z przyczyn ekonomicznych został zamknięty w 2019 r. Drugi reaktor, który został trwale został wyłączony prawie pół wieku temu, po najgorszym wypadku nuklearnym w USA, nadal będzie nieczynny.

Przez dwie dekady cała energia wyprodukowana w Three Mile Island popłynie do centrów danych Microsoftu.

Microsoft zapłaci wysoką cenę za czystą energię z Three Mile Island

Microsoft Corp. zamierza zapłacić wysoką ceną za energie z ponownie uruchomionej elektrowni jądrowej Three Mile Island. To pokazuje jak bardzo cenna dla rozwoju sztucznej inteligencji jest bezemisyjna energia elektryczna dostępna przez całą dobę.

Zgodnie z szacunkami Bloomberg Intelligence za megawatogodzinę energii z elektrowni w Pensylwanii firma zapłaci co najmniej 100 USD. Szacunki Jefferies LLC wskazują na jeszcze wyższą kwotę, około 112 USD za megawatogodzinę.

Tymczasem dane Jefferies pokazują, że megawatogodzina energii wiatrowej i słonecznej obecnie dostępna jest w tym samym regionie za około 60 USD.

Największa umowa zakupu energii w historii Constellation

Firmy nie ujawniły warunków 20-letniej umowy. Jednak szczegóły finansowe w prezentacji Constellation dały analitykom wystarczająco dużo danych, aby dokonać szacunków.

Umowa powinna zapewnić Constellation około 785 milionów dolarów rocznego przychodu do 2030 roku, według Paula Zimbardo, analityka w Jefferies. To wystarczy, aby uzasadnić 1,6 miliarda dolarów, które firma spodziewa się wydać na ponowne uruchomienie reaktora.

Umowa na dostawę energii elektrycznej do Microsoftu z 837-megawatowego reaktora jest największą umową zakupu energii w historii Constellation.

Sztuczna inteligencja uruchomi inne reaktory?

Przypadek Constellation i Microsoftu jest najnowszym sygnałem rosnącego zainteresowania przemysłem jądrowym, ponieważ zapotrzebowanie na energię dla sztucznej inteligencji gwałtownie rośnie.

Z powodu rosnącej konkurencji ze strony tańszego gazu ziemnego i energii odnawialnej, w ciągu ostatniej dekady w USA wyłączono ponad tuzin reaktorów. Jednak rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną zwłaszcza z centrów danych, ale też od innych odbiorców, np. fabryk samochodów, pobudziło zainteresowanie elektrowniami jądrowymi, które mogą dostarczać energię bezemisyjną przez całą dobę.

Holtec International, podejmuje próbę ponownego uruchomienia zamkniętego reaktora, z około 1,8 miliarda dolarów warunkowego finansowania od Departamentu Energii USA i stanu Michigan. NextEra Energy Inc. również poinformowało, że rozważa przywrócenie do życia zamkniętego reaktora w Iowa, częściowo w celu zaopatrywania klientów centrów danych. Jednak w ocenie ekspertów, na tych trzech przypadkach lista dobrze zakonserwowanych reaktorów, które mogą nadawać się do ponownego uruchomienia się kończy.

Nie tylko Microsoft szuka energii jądrowej

Produkcja energii wiatrowej i słonecznej może się różnić, podczas gdy elektrownia jądrowa zazwyczaj działa nieprzerwanie i wymaga klienta, który może przyjąć całą tę energię elektryczną. To sprawia, że ​​firmy technologiczne sprzedające przetwarzanie w chmurze są idealną opcją.

Microsoft nie jest jedyną firmą technologiczną, która szuka energii jądrowej, aby zaspokoić swoje ambicje w zakresie sztucznej inteligencji. Na początku tego roku dział przetwarzania w chmurze Amazon.com Inc. zgodził się wydać 650 milionów dolarów na nabycie kampusu centrum danych połączonego z 40-letnią elektrownią jądrową Talen Energy Corp. na rzece Susquehanna w Pensylwanii.