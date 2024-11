Air fryery, które gromadzą dane osobowe użytkowników oraz głośniki audio „nafaszerowane trackerami” to przykłady inteligentnych urządzeń zaangażowanych w „nadmierną” inwigilację – podaje portal The Guardian za grupą konsumencką Which?. Organizacja przetestowała trzy modele, z których każdy prosił o zgodę na nagrywanie dźwięku na telefonie użytkownika za pośrednictwem połączonej aplikacji.

Aplikacje na telefonie śledzą użytkowników

Inteligentne air fryery pozwalają zaplanować posiłek, by rozpocząć gotowanie przed powrotem do domu. Nie wszystkie mają taką funkcjonalność, ale te, które ją mają, często korzystają z aplikacji zainstalowanej na smartfonie.

Which? znalazła aplikację dostarczoną przez firmę Xiaomi połączoną z trackerami Facebooka i siecią reklamową TikTok. Air fryer Xiaomi i Aigostar wysyłały dane osobowe ludzi na serwery w Chinach. W testach zbadano również smartwatche, które wymagały „ryzykownych” uprawnień telefonicznych – innymi słowy, dawały inwazyjny dostęp do telefonu konsumenta poprzez śledzenie lokalizacji, nagrywanie dźwięku i dostęp do przechowywanych plików.

Sprzęty nie chronią danych, a je wykorzystują?

Which? znalazło głośniki cyfrowe, które były fabrycznie wyposażone w trackery dla Facebooka, Google i firmy zajmującej się marketingiem cyfrowym o nazwie Urbanairship. Brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji stwierdziło, że najnowsze testy konsumenckie „pokazują, że wiele produktów nie tylko nie spełnia naszych oczekiwań w zakresie ochrony danych, ale także oczekiwań konsumentów”.

Niezależny brytyjski organ regulacyjny w zakresie ochrony danych i praw do informacji, opracowuje nowe wytyczne dla producentów inteligentnych produktów, które mają zostać opublikowane wiosną 2025 roku. Mają one nakreślić jasne oczekiwania dotyczące tego, co muszą zrobić, aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych i chronić osoby korzystające z inteligentnych produktów.

Technologia śledząca a prywatność użytkowników

W odpowiedzi dla Which? Xiaomi stwierdziło, że poszanowanie prywatności użytkowników jest jedną z podstawowych wartości firmy i przestrzega brytyjskich przepisów o ochronie danych. „Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych stronom trzecim”. „Zezwolenie na nagrywanie dźwięku w aplikacji Xiaomi Home nie ma zastosowania do inteligentnej frytkownicy Xiaomi, która nie działa bezpośrednio za pomocą poleceń głosowych i czatu wideo”. Coraz więcej urządzeń w domach jest podłączonych do Internetu, w tym dzwonki do drzwi z obsługą kamer i inteligentne telewizory – zbierają one ogrom danych na temat użytkowników.