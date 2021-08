Transakcja, której zamknięcie spodziewane jest w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku, wycenia Virgin Orbit na 3,2 miliarda dolarów i wprowadzi firmę na NASDAQ pod nazwą VORB – podaje CNN.

Virgin Orbit jest oddzielnym podmiotem od Virgin Galactic (SPCE), innej firmy Richarda Bransona, która specjalizuje się w suborbitalnej turystyce kosmicznej. W zeszłym miesiącu sam Branson poleciał na krótką wycieczkę w kosmos. Podmiot Virgin Orbit wydzielił się z Virgin Galactic w 2017 roku, a ta ostatnia firma weszła na giełdę za pośrednictwem własnej transakcji SPAC w 2019 roku.

Virgin Orbit koncentruje się na wystrzeliwaniu małych partii lekkich satelitów w kosmos metodą powietrzną. Do tej pory firma zakończyła trzy udane loty, podczas których 70-metrowa rakieta Launcher One wystartowała spod skrzydła Boeinga 747 o pseudonimie Cosmic Girl, lecąc nad Oceanem Spokojnym.

SPAC, czyli spółki akwizycyjne specjalnego przeznaczenia, szybko stały się ulubionym sposobem, dzięki któremu startupy – szczególnie w eksperymentalnych dziedzinach, takich jak loty kosmiczne czy autonomiczne pojazdy – debiutują na giełdzie. Jak działa SPAC? Jest to zasadniczo spółka fasadowa wprowadzana na giełdę, w którą mogą inwestować obywatele, podczas gdy kontrolerzy SPAC szukają celu akwizycji.

SPAC, który przejmie Virgin Orbit, nazywa się NextGen Acquisition Corp. II. Ta spółka została założona przez byłych pracowników Goldman Sachs i PerkinElmer. NextGen zadebiutował na giełdzie w marcu tego roku, a jego wartość rynkowa w poniedziałek rano wynosiła ponad 500 mln dolarów.

Inwestorzy tradycyjnie podchodzą ostrożnie do spółek SPAC, ponieważ mają one reputację przyciągających firmy, które nie mogą wejść na giełdę w tradycyjny sposób, co wiąże się z uzyskaniem poparcia dużego banku i przejściem przez liczne przeszkody regulacyjne. Ale Wall Street uwielbia SPAC i kosmiczne spółki takie jak Virgin Orbit, Planet czy Rocket Lab.

Po zamknięciu transakcji SPAC w Virgin Orbit, dotychczasowi inwestorzy zachowają około 85 proc. udziałów w firmie. Wśród inwestorów znajduje się Virgin Group, która jest prywatną firmą inwestycyjną Bransona, Mubadala Investment Company, emiracki państwowy fundusz majątkowy, a także zarząd i pracownicy.

Według opublikowanych w poniedziałek dokumentów, Virgin Orbit ma już podpisane kontrakty o wartości około 300 milionów dolarów i spodziewa się, że do 2026 roku będzie osiągać ponad 2 miliardy dolarów przychodu rocznie, sprzedając usługi komercyjnym operatorom satelitarnym oraz klientom rządowym.