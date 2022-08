Reklama

"Grupa Play osiągnęła solidne wyniki biznesowe i finansowe w pierwszej połowie 2022 r., dzięki najkorzystniejszej ofercie dla klientów oraz finalizacji przejęcia UPC Polska. Liczba raportowanych klientów mobilnych wzrosła r/r o prawie 8% do 16,5 mln, a łączna liczba abonentów usług stacjonarnych i usług dla domu wyniosła 1,9 mln. Przyspieszyło to w drugim kwartale 2022 r. wzrost całkowitych przychodów o 26% w porównaniu do ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

Przychody z usług mobilnych wzrosły o 7,3% r/r, do poziomu 1,1 mld zł w II kw. 2022 r., zaś przychody z usług wzrosły o 30% r/r do 1,9 mld zł.

Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o 7,8% r/r osiągając liczbę 16,5 mln. Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 5,6% r/r osiągając 12,7 mln.

"Liczba abonentów usług stacjonarnych i usług dla domu osiągnęła 1,9 mln dzięki dalszemu rozwojowi usługi telewizyjnej Play Now TV i dostępowi do internetu stacjonarnego Play oraz usług UPC. Baza klientów UPC wzrosła o 4% r/r do 1,6 mln" - czytamy dalej.

Play przypomina, że sfinalizował przejęcie wiodącego dostawcy internetu i usług telewizyjnych UPC Polska z dniem 1 kwietnia br. oraz wprowadził pierwszą wspólną, powitalną ofertę po 7 tygodniach od przejęcia, przy jednoczesnym kontynuowaniu procesu integracji.

"Rozwijając swoją najnowocześniejszą infrastrukturę mobilną, Play przekroczył historyczny kamień milowy uruchomionych 10 tys. stacji bazowych oraz zawarł strategiczne partnerstwo mające na celu zapewnienie 6 milionom polskich gospodarstw domowych dostępu do szybkiego internetu i swobodę wyboru w nowym modelu otwartego dostępu do sieci" - napisano też w komunikacie.

Play uruchomił 936 nowych stacji r/r, co łącznie dało 10 031 stacji na koniec II kwartału 2022 r.

"Pierwsza połowa 2022 roku to punkt zwrotny dla Play, a także moment przełomowy dla polskich klientów. Jestem dumny z tego, jak szybko i skutecznie zespoły Play i UPC połączyły swoje siły i w rekordowo szybkim czasie wprowadziły naszą pierwszą wspólną ofertę powitalną. Play i UPC łączą wspólne cele - wsłuchiwanie się w potrzeby klientów oferując im najlepszy stosunek jakości do ceny oraz najwyższą jakość usług mobilnych i stacjonarnych. W II kwartale 2022 r. umocniliśmy naszą wiodącą pozycję na polskim rynku, przyspieszając wzrost i poprawiając wyniki we wszystkich kategoriach, począwszy od satysfakcji klientów po przychody i efektywność finansową, zarówno dla usług mobilnych, jak i stacjonarnych" - powiedział prezes Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

"Rozwijając swoją najnowocześniejszą infrastrukturę mobilną zapewniającą łączność Polakom, przekroczyliśmy historyczny kamień milowy 10 tys. stacji bazowych. Ponadto, nawiązaliśmy współpracę z firmą InfraVia Capital Partners, aby umożliwić dostęp do sieci światłowodowej 6 milionom gospodarstw domowych w Polsce, realizując naszą misję zapewnienia wolności wyboru polskim klientom w nowym modelu otwartego dostępu do sieci. Jestem przekonany, że pracując razem jako jeden zespół zbudowaliśmy mocne fundamenty, aby zrealizować naszą ambicję tworzenia nowej jakości na polskim rynku telekomunikacyjnym z korzyścią dla klientów, społeczeństwa i gospodarki cyfrowej" - podsumował prezes.

Play jest czołowym operatorem telefonii komórkowej w Polsce z 16,5 mln klientów.

