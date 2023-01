Reklama

Skorygowany zysk operacyjny w IV kw. 2022 roku wzrósł o 27 proc. do poziomu 1,15 mld euro – podała w czwartek fińska firma. Tymczasem analitycy spodziewali się zysku w okolicach 946 mln euro.

“Na początku 2022 roku powiedzieliśmy, że będzie to rok przyspieszenia i doprowadziliśmy do tego, co obiecaliśmy” – powiedział dyrektor wykonawczy Nokii Pekka Lundmark. „Oczekujemy kolejnego roku ze wzrostem” – dodał.

Gorsza sytuacja na rynku 5G

Piętrzące się trudności gospodarcze wywierają presję na dostawców sprzętu 5G. Sprzedaż przenosi się w kierunku rynków z niższymi marżami, takich jak Indie, zaś wydatki amerykańskich operatorów spadają.

W ubiegłym tygodni jeden z głównych konkurentów Nokii – szwedzki Ericsson - odnotował większy niż oczekiwano spadek zysków po tym, jak część z głównych klientów firmy zmniejszyła wydatki na sieci 5G, tłumacząc to słabszym otoczeniem gospodarczym.

Umowa z Samsungiem

Wcześniej w tym tygodniu Nokia ogłosiła podpisanie wieloletniej umowy patentowej z Samsung Electronics. Porozumienie umożliwi koreańskiej firmie korzystanie z technologii Nokii w zamian za tantiemy. Nową umowę podpisano po tym, jak wygasła stara umowa dotycząca praw do własności intelektualnej.

Nokia poinformowała, że marża operacyjna w tym roku będzie się wahać w przedziale od 11,5 do 14 proc. – w porównaniu z 12,5 proc. w zeszłym roku. Z kolei wartość sprzedaży ma wzrosnąć do poziomu 26,5 mld euro, tymczasem analitycy spodziewają się poziomu 25,4 mld euro.