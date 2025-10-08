Mocno rozważamy zbudowanie SMR-a. Jednego, może dwóch lub trzech – stwierdza Grzegorz Lot dodając, że koncern dysponuje lokalizacjami, których potencjał technologiczny i infrastrukturalny pozwala myśleć o ulokowaniu takiej inwestycji. Chodzi na przykład o elektrownie Jaworzno, Łaziska czy Łagisza.

Niezależnie od tego TAURON rozwija źródła oparte na gazie oraz odnawialne, w tym wykorzystujące wiatr. Energia z tego ostatniego, jak podkreśla prezes Lot, jest najtańsza. TAURON inwestuje również w różnorodne magazyny energii.

Wszystko to jest odpowiedzią na potrzeby odbiorców oraz ważne procesy zachodzące w polskiej energetyce, dotyczące na przykład rynku mocy.

Jak najniższe rachunki za prąd

W tle trwającej w Polsce transformacji energetycznej jest troska odbiorców o wysokość rachunków za prąd. Jak podkreśla prezes Lot, aby rzeczywiście płacić jak najmniej, trzeba być aktywnym. TAURON wychodzi tu z różnorodną ofertą, pozwalającą dostosować taryfę do własnych potrzeb. W tym celu trzeba je jednak rozpoznać, a potem zwrócić uwagę na świadomą konsumpcję energii. Nagrodą za to są wymierne oszczędności. Grzegorz Lot podaje przykład taryf koncernu, gdzie w ujęciu procentowym zniżki uzyskiwane przez klientów są dwucyfrowe. W zależności od potrzeb, odbiorcy mogą też stawiać na jednolitą taryfę, zieloną energię albo długoterminowe dostawy z gwarantowanymi cenami.

Jakie ważne procesy zachodzą w polskiej energetyce? Co oznacza dla Grupy TAURON rozwój rynku mocy? Na co będzie stawiać jeden z największych koncernów energetycznych w kraju? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy zrealizowanej podczas konferencji PRECOP 2025.