- Jeśli myślimy o wszystkich wyzwaniach, przed którymi stoi dziś rolnictwo – zmiany klimaty, brak zasobów, kryzys wodny – to musimy myśleć też o tym, jakie działania powinni prowadzić rolnicy, aby chronić glebę, pola, zasoby wodne i bioróżnorodność. Więc kiedy myślimy o zrównoważonym rolnictwie, to chodzi tak naprawdę o dobre praktyki, które rolnicy mogą stosować w gospodarstwach, aby zmniejszyć wpływ na środowisko, zapewnić przyzwoitą rentowność, dobre plony, ale także, aby to co robią, było dobre dla przyszłych pokoleń, żeby przyszłe pokolenia również mogły prowadzić uprawy na tych samych polach, w tym samym gospodarstwie – tłumaczył Antoine Bernet, szef Bayer Crop Science na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację.