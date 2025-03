Ruszają wielkie inwestycje w odnawialne źródła energii

Nasz rozmówca podkreślił podczas warsztatów na Giełdzie Papierów Wartościowych , że wysokie koszty energii są jedną z największych bolączek przedsiębiorców i całej gospodarki w Polsce i Unii Europejskiej. Wynika to z miksu energetycznego, z wciąż zbyt małym udziałem odnawialnych źródeł energii. W Polsce jest on wyjątkowo niekorzystny, co wynika z utrzymującej się – choć malejącej – dominacji węgla. Optymistyczne jest to, że m.in. dzięki olbrzymim środkom unijnym (z Krajowego Planu Odbudowy i aktualnej perspektywy) inwestycje w transformację energetyczną ruszają z kopyta. Bank Gospodarstwa Krajowego odgrywa w ich finansowaniu kluczową rolę.

Polski przemysł i energetyka w Unii Europejskiej

Organizowane na GPW przez BSP spotkanie “Clean Industry…” połączyło przedstawicieli podmiotów sektora przemysłowego, energetycznego, finansowego i transportowego z przedstawicielami administracji rządowej i aktorami sceny unijnej - w chwili rozpoczęcia nowego cyklu instytucjonalnego na poziomie unijnym, w tym prac nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi. Z racji sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej rodzimi przedsiębiorcy i ich doradcy mają szansę wpływać na agendę unijną.