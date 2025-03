Kraje Unii Europejskiej muszą się zbroić. Potrzebny silny przemysł

- Europa musi się zbroić i dlatego musimy chronić przemysł, ale też dbać o to, by on był konkurencyjny – podkreśla wiceminister aktywów państwowych. Zapewnił, że polski rząd wspiera postulaty polskich przedsiębiorców i jest w Brukseli ich rzecznikiem.

Polska w Unii Europejskiej wpływa na agendę

Podczas “Clean Industry - Securing European Economic Competitiveness” o przyszłości Unii debatowali przedstawiciele sektora przemysłowego, energetycznego, finansowego i transportowego z przedstawicielami administracji rządowej i ekspertami aktywnymi na scenie unijnej. Dyskusja odbyła się w chwili rozpoczęcia nowego cyklu instytucjonalnego w UE, w tym prac nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi. Z racji sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej rodzimi przedsiębiorcy i ich doradcy mają szansę wpływać na agendę unijną.

Wnioski i postulaty z warszawskich warsztatów zostaną wkrótce zaprezentowane w Brukseli na organizowanym przez BSP - pod patronatem Polskiej Prezydencji w radzie UE - szczycie dotyczącym regulacji UE mających największy wpływ na biznes.