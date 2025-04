"Energia, którą kupują, była tania, zielona i dostępna"

O zmianach, które szykuje dla klientów TAURON, prezes Grzegorz Lot mówił w studiu „Dziennika Gazety Prawnej” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– W centrum naszej strategii jest klient, a mamy ich sześć milionów. Chcemy, żeby energia, którą kupują, była tania, zielona i dostępna – stwierdził Grzegorz Lot.

Przypomniał, że w czerwcu ubiegłego roku firma wprowadziła nowy produkt, „TAURON Nowa Energia”, w którym zaoferowała zieloną energię z gwarancją ceny na dziewięć lat.

– Już 170 tys. klientów zakontraktowało tę energię. Mają zabezpieczone ceny i pewność, że pochodzi ona z naszych odnawialnych źródeł energii. To jest coś nowego, co się jeszcze nie wydarzyło ani w naszym kraju, ani w Europie – wskazał.

Wyjaśnił, że na taką ofertę zdecydowali się klienci, którzy mają pompy ciepła, samochody elektryczne, zużywają duże ilości energii i dla których cena prądu jest niezwykle istotna w planowaniu domowego budżetu.

Transformacja energetyczna wymaga zaangażowania

Jeśli idzie o perspektywy na przyszłość, prezes Lot wskazał na taryfę dynamiczną, która odzwierciedla rzeczywiste ceny energii na rynkach hurtowych.

– Obecnie z tego rozwiązania skorzystało poniżej tysiąca klientów, ale ważne jest to, że 40 proc. ma rachunki mniejsze, niż wynikałoby to z taryfy, a 20 proc. niższe, niż wynikałoby to z cen zamrożonych. Istnieje więc duży potencjał na obniżkę rachunków, ale jest jeden warunek – trzeba wziąć na siebie ryzyko – wyjaśnił.

Jak podkreślał, transformacja energetyczna wymaga zaangażowania nie tylko kapitałów firm energetycznych czy technologicznych, ale przede wszystkim klientów – od gospodarstw domowych, przez średnie firmy aż do dużego przemysłu.

Dla wielu klientów taryfa dynamiczna jest jednak zbyt uciążliwa, bo wymaga bieżącego sprawdzania, sterowania i działania.

- Dla tych klientów już w czerwcu zaproponujemy nową taryfę dynamiczną sezonową, która łączy ze sobą dynamikę z pewną przewidywalnością – zapowiedział prezes TARUON Polska Energia.

Klienci dostaną pakiet cen, które będą obowiązywać przez rok w różnych porach roku i w różnych godzinach. Dzięki temu będą mogli dostosowywać swoje zużycie do cennika.