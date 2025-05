Odbudowa i modernizacja Ukrainy

BGK jest jedną z instytucji wdrażających finansowania z Ukraine Facility – unijnego instrumentu, którego celem jest m.in. przyciągnięcie publicznych i prywatnych inwestycji na rzecz odbudowy i modernizacji Ukrainy. Jak podkreśliła w rozmowie ze Zbigniewem Bartusiem w studiu Dziennika Gazety Prawnej Agnieszka Falkowska, środki z Ukraine Facility stwarzają możliwości dla aktywnego udziału polskiego biznesu w tym procesie.

Instrument dla Ukrainy - Ukraine Facility

Ukraina chce być w Unii Europejskiej, a Unia Europejska chce Ukrainy w swoich strukturach, ale to wymaga prowadzenia inwestycji w bardzo trudnych warunkach wojennych. W zeszłym roku Unia Europejska uruchomiła Instrument dla Ukrainy - Ukraine Facility, chcąc się w ten sposób przyczynić do naprawy i rekonstrukcji niszczonego przez Rosjan kraju. Wsparcie jest solidne i trwałe, a powstało z myślą o przystąpieniu Ukrainy do UE. Pomoc o wartości 50 mld euro przeznaczona jest na:

• Filar 1 - obejmuje wsparcie finansowe Planu Ukrainy (przygotowanego przez ukraiński rząd razem z Komisją Europejską) poprzez dotacje i pożyczki.

• Filar 2 - przyciąganie i mobilizowanie inwestycji publicznych i prywatnych w odbudowę i rekonstrukcję Ukrainy (w formie gwarancji budżetowych, instrumentów finansowych lub działań łączonych).

• Filar 3 - pomoc techniczną dla ukraińskiego rządu (dotyczącą przepisów UE i reform strukturalnych) i wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego.

Jak zaznaczyła Agnieszka Falkowska, te instrumenty różnią się od środków przedakcesyjnych, z, z których korzystała Polska przed wstąpieniem do UE – i to nie tylko dlatego, że zostały uruchomione w realiach toczącej się w Ukrainie wojny.

- Mówimy tu o wsparciu o charakterze instrumentów kredytowych, z dużą częścią ryzyka pokrytą przez Komisję Europejską. To bardzo ważne, bo we wszystkich w zasadzie politykach kredytowych banków wojna jest sytuacją wykluczającą udzielenie kredytu. Natomiast dzięki temu, że jest ten instrument, mówimy, że już teraz, dzisiaj bank będzie mógł udzielać kredytów, i to kredytów właśnie inwestycyjnych – wyjaśniła przedstawicielka BGK.

Akcentowała przy tym, że zaproponowane narzędzia wsparcia Ukrainy zdecydowanie ułatwiły zaangażowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji w odbudowę i modernizację Ukrainy, co stwarza szanse na obopólne korzyści i wzmacnianie wzajemnych relacji.

Pierwszy filar to ponad 38 mld euro na realizację planu przygotowanego przez ukraiński rząd razem z Komisją Europejską, drugi to niemal 7 mld euro na mobilizowanie inwestycji publicznych i prywatnych w odbudowę Ukrainy, a trzeci to pomoc techniczna dla ukraińskiego rządu (prawie 5 mld euro).

- BGK, będąc instytucją finansową akredytowaną przez Komisję Europejską, zaaplikował w tym momencie już o około 350 milionów euro w formie instrumentu gwarancyjnego w ramach Ukraine Facility, jak również o ponad 50 milionów euro w formie grantów, czyli środków bezzwrotnych – przekazała Agnieszka Falkowska.