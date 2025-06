– Nie możemy stać z boku i patrzeć obojętnie, gdy rzeczywistość cyfrowa zmienia się w zawrotnym tempie – mówi Kozik. – Dlatego aktywnie wspieramy przedsiębiorców w zakresie cyberbezpieczeństwa, oferując im nie tylko edukację, ale też realne instrumenty finansowe, takie jak preferencyjne pożyczki czy fundusze inwestycyjne – dodaje.

Złoto cyfrowe wymaga ochrony

Prezes MARR trafnie porównuje współczesną wartość cyfrowych danych do złota – nie tego klasycznego, ale cyfrowego. – W świecie kryptowalut i przetwarzania danych, informacja stała się najcenniejszym aktywem, a jej ochrona – obowiązkiem każdego przedsiębiorcy – zauważa. Właśnie dlatego MARR wspiera inicjatywy takie jak CyberSec w Krakowie – największe wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Edukacja i ekspansja międzynarodowa

Oprócz działalności edukacyjnej, agencja aktywnie wspiera internacjonalizację firm z regionu. Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz projektom takim jak „Business in Małopolska” czy „Małopolska w kosmosie”, lokalni przedsiębiorcy mają szansę prezentować swoje innowacyjne rozwiązania na rynkach zagranicznych.

– Nie tylko Kraków się rozwija – podkreśla Kozik. – Biznes dynamicznie rośnie również poza stolicą Małopolski, m.in. w kooperacji z firmami ze Śląska w obszarach takich jak medycyna czy przemysł wydobywczy.

Kraków – centrum cyfrowych zmian

Lokalizacja CyberSec w Krakowie to nie przypadek. Silne zaplecze akademickie – z AGH, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim – oraz rosnący sektor IT sprawiają, że miasto staje się jednym z głównych centrów cyfrowego rozwoju w Polsce.

– To dla nas naturalne środowisko działania – mówi prezes MARR. – Obecność na CyberSec to nie przywilej, to obowiązek. Musimy być tam, gdzie decyduje się o przyszłości bezpieczeństwa cyfrowego polskich firm.

Informacja = wartość

Podsumowując rozmowę, Kozik przypomniał, że prawdziwa wartość firmy to informacja. Jej bezpieczeństwo to fundament, na którym buduje się zaufanie klientów, partnerów i całych rynków.

MARR, jako aktywny partner technologicznej transformacji Małopolski, nie tylko rozumie to wyzwanie, ale staje na wysokości zadania, tworząc realne warunki dla rozwoju nowoczesnych, odpornych na zagrożenia firm.