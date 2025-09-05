We wspólnym studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu rozmawiamy o roli nowoczesnych technologii w rozwoju gospodarczym oraz działaniach podejmowanych przez resort cyfryzacji, by Polska mogła rywalizować w europejskiej i światowej ekstraklasie innowacji.

Rozwój GovTechu i wsparcie ekspansji polskiego ICT

Cyfryzacja stała się kluczem do rozwoju każdej gospodarki i żadnego kraju nie stać na pozostawanie w tyle. - Przykładem skutecznych działań polskiego rządu jest program GovTech Polska, który nie tylko wprowadza nowoczesne rozwiązania do sektora publicznego, lecz także łączy naukę, biznes i administrację – mówi Rafał Rosiński. Zapewnia, że resort stara się odpowiadać na realne potrzeby rynku, wspierając przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, szczególnie na trudniejszych rynkach azjatyckich i afrykańskich, gdzie wsparcie administracji państwowej okazuje się kluczowe.

Wiceminister zwrócił uwagę, że polskie firmy potrzebują nie tylko środków finansowych, ale przede wszystkim zaufania oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Stąd powstała inicjatywa powołania zespołu ds. ICT, który ma zadanie wspierać krajowe przedsiębiorstwa technologiczne w ekspansji na rynki zagraniczne. W ramach tej inicjatywy wyłoniono 70 podmiotów, które będą uczestniczyć w konsultacjach i wspólnych działaniach, by jeszcze skuteczniej promować polski potencjał innowacyjny za granicą.

Hackathony, smart cities i budowanie cyfrowej przyszłości

Rozmowa dotyczyła również potrzeby zmiany myślenia w administracji publicznej i samorządowej, by technologie wdrażano z myślą przede wszystkim o użytkownikach i interesariuszach – przedsiębiorcach i obywatelach. - Cyfrowy rozwój państwa musi być także zrównoważony i dostępny dla wszystkich regionów, niezależnie od wielkości miejscowości – podkreśla wiceminister.

Jednym z nowych projektów resortu jest organizacja ogólnopolskiego hackathonu, który po raz pierwszy odbędzie się w grudniu 2025 roku w Bydgoszczy. Wydarzenie skupi około 1500 uczestników – w tym studentów oraz przedstawicieli startupów i administracji – którzy będą wspólnie szukać rozwiązań dla realnych wyzwań zgłaszanych przez ministerstwa i agencje rządowe. Wiceminister wierzy, że takie inicjatywy pomogą odkryć i zintegrować talenty rozsiane po całym kraju, a także zacieśnić współpracę pomiędzy uczelniami, biznesem i sektorem publicznym.

Jak podkreśla Rafał Rosiński, Polska ma już na swoim koncie spore osiągnięcia w cyfryzacji – z aplikacji mObywatel korzysta ponad dziesięć milionów osób. – Widzimy też, jak bardzo polscy specjaliści IT są cenieni na świecie, świadczą o tym nie tylko ich liczne zwycięstwa w międzynarodowych konkursach, ale też kariery z globalnych firmach technologicznych przy tworzeniu przełomowych rozwiązań cyfrowych – mówi wiceminister. Przyznaje, że największym wyzwaniem pozostaje zachęcenie tych talentów, aby budowali wartość dodaną także w kraju, a nie tylko w zagranicznych korporacjach.

Polska strategia cyfrowa do roku 2035 zakłada rozwój nowoczesnych technologii, upowszechnianie internetu szerokopasmowego oraz dbałość o cyberbezpieczeństwo i kompetencje cyfrowe obywateli. Dzięki ścisłej współpracy resortów i otwartości na innowacje, Polska ma szansę umocnić swoją pozycję w gronie światowych liderów gospodarczych i technologicznych. Przypomnijmy, że w tym roku awansowaliśmy do dwudziestki największych gospodarek globu.

Wedle wiceministra, polska cyfryzacja nabiera tempa, a przyszłość sektora nowoczesnych technologii zapowiada się obiecująco, jeśli uda się utrzymać synergiczne działania pomiędzy biznesem, nauką i administracją.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy.