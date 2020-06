Terminal płatniczy a wzrost liczby klientów

Podstawowym kryterium przy podjęciu jakiejkolwiek decyzji biznesowej powinna być potencjalna korzyść dla firmy, najlepiej liczona dodatkowym zyskiem. Trudno jednoznacznie wskazać ilu klientów więcej uda się pozyskać w wyniku rozpoczęcia obsługi akceptacji bezgotówkowych. Jest to uzależnione m.in. od branży i lokalizacji.

Wartość, którą można jednak podać, to deklarowane oczekiwania klientów. Z badania przeprowadzonego jesienią 2019 roku przez Instytut Badań Pollster na potrzeby Warszawskiego Instytutu Bankowości wynika, że aż 79% ankietowanych wskazuje płatności bezgotówkowe jako preferowany sposób finalizacji transakcji. Dodatkowo, już 8% ankietowanych deklaruje, że w ogóle nie korzysta z gotówki – to wciąż niewielki odsetek, ale można spodziewać się, że będzie rósł.

Kolejne ciekawe dane, które wynikają z badania, wskazują, gdzie brak terminala płatniczego jest najbardziej odczuwalny dla konsumentów. 51% z nich mówi, że spotyka się z brakiem możliwości zapłaty kartą na targowiskach i bazarkach. To wyraźna i jednoznaczna wskazówka dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje stoiska – zainstaluj terminal, a wyjdziesz naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i zdobędziesz przewagę konkurencyjną. Analogiczne trendy płatnicze widoczne są również w przypadku innych branż.

Koszty dla przedsiębiorcy – czy można otrzymać terminal płatniczy za darmo?

Kolejna kwestia, która z pewnością powinna być dokładnie przeanalizowana to koszty. Wielu przedsiębiorców zakłada, że zarówno korzystanie z terminala płatniczego, jak i obsługa transakcji będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami, które będą większe niż potencjalne zyski wynikające z jego instalacji. To właśnie z myślą o nich powstał Program Polska Bezgotówkowa, który skierowany jest do przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadali terminala płatniczego (umowy z agentem rozliczeniowym).

Program to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych. Celem Programu jest zniesienie początkowych kosztów związanych z instalacją terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania.

W ramach Programu przedsiębiorcy mogą otrzymać do trzech terminali płatniczych i korzystać z nich przez rok bez ponoszenia żadnych kosztów lub do czasu osiągnięcia na poszczególnych urządzaniach obrotu 100 tys. zł. Dodatkowo od 1 maja 2020 zwiększono maksymalną liczbę terminali płatniczych dla przedsiębiorców z sektora prywatnego międzymiastowego transportu do 20 urządzeń.

Więcej informacji o Programie: polcard.pl/polska-bezgotowkowa/

Według raportu Fundacji Polska Bezgotówkowa, spośród przedsiębiorców, którzy skorzystali z tej możliwości, aż 95% poleciłoby ją innym firmom.

Biorąc pod uwagę trendy rynkowe, firmy, które już teraz zdecydują się na instalację terminala płatniczego, wciąż mogą zyskać przewagę nad konkurencją, zdobyć nowych klientów i zwiększyć swoje zyski.