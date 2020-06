"Kurs EUR/PLN wykazuje tendencje do testowania wyższych poziomów i prawdopodobnie w najbliższym czasie zobaczymy wzrost w stronę 4,48, a może nawet trochę powyżej. W tym ruchu główną rolę odgrywają obawy o przyspieszenie wzrostu liczby zachorowań w USA oraz o potencjalne przywracanie obostrzeń. Już teraz pojawiają się takie informacje, np. w stanach Nowy Jork, New Jersey i Connecticut, że osoby przyjeżdżające z południa, gdzie wzrost zachorowań jest najbardziej dynamiczny, muszą zostać poddane kwarantannie" - powiedział PAP Biznes analityk BNP Paribas Bank Polska Wojciech Stępień.

Zwrócił uwagę, że złoty nie jest tutaj odosobniony, a scenariusz osłabienia się waluty krajowej dotyczy wszystkich rynków wschodzących naszego regionu.

"To, co będzie najważniejsze gospodarczo i rynkowo to to, czy odbicie, którego sygnały widzieliśmy pod koniec kwietnia, w maju i czerwcu, będzie kontynuowane, oraz to, czy sytuacja będzie pod kontrolą. Przywracanie obostrzeń niesie ze sobą ryzyko, że tempo powrotu do sytuacji gospodarczej sprzed kryzysu zostanie wyhamowane" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności poszły w dół po około 2 pb na całej długości krzywej.

Reklama

"W przypadku krajowych obligacji 10-letnich, dość wyraźnie mamy ugruntowany przedział, w którym się poruszamy i obecnie znajdujemy się blisko środka tego przedziału. Spodziewam się może nawet do początku przyszłego tygodnia, pozostaniemy między 1,30 a 1,50 proc. W ostatnich dniach podążamy za tym, co dzieje się na rynkach bazowych, gdzie wzrost awersji do ryzyka przełożył się na spadki rentowności bunda. Biorąc pod uwagę rosnące obawy o przyspieszającą liczbę zakażeń, ten trend może być kontynuowany i możemy kierować się w stronę dolnego ograniczenia przedziału" - powiedział Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,659 proc. (-2,5 pb), a niemieckich -0,476 proc. (-4,2 pb).

czwartek czwartek środa 15.54 9.54 16.02 EUR/PLN 4,4693 4,4563 4,4508 USD/PLN 3,9841 3,9659 3,9512 CHF/PLN 4,2007 4,1833 4,1691 EUR/USD 1,1218 1,1236 1,1265 OK0722 0,11 0,12 0,13 DS0725 0,70 0,70 0,72 DS1030 1,36 1,37 1,38

(PAP Biznes)

kk/ gor/