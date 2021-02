Biometryczne karty płatnicze mogą zdobyć do 15 proc. rynku płatności i wygenerować 5 mld dol. przychodów banków do 2026 r. - uważają analitycy UBS. Wpłyną na to mniejsze koszty obsługi i produkcji kart płatniczych, rozwój gospodarki bezdotykowej i programy pilotażowe zw. z biometrią.

Analitycy UBS wskazali, że potwierdzenie transakcji, np. skanem twarzy nie jest już tylko ciekawostką technologiczną. Podali przykład Visy, która bada ten obszar od 2018 r., a także Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które w lutym 2021 r. zatwierdziły rozpoznawanie twarzy jako metody weryfikacji tożsamości i płatności w sektorze usług prywatnych. Ponadto, Francuski bank BNP Paribas w styczniu tego roku zaczął oferować kartę Visa Premier, dającą możliwość przejścia na autoryzację przez odcisk palca. Wiele innych banków, m.in. SocGen czy NatWest, również testuje tę technologię - podano w informacji. Zauważono, że wykorzystanie tej metody weryfikacji jest wprowadzane także w innych sektorach. Evernym, Yoti i iProov pracują nad zabezpieczeniem przepustek szczepionkowych, biometryczne urządzenia kontroli dostępu zostały wprowadzone m.in. TrustSec - rozwiązanie Cisco minimalizuje zagrożenia wewnętrznych sieci firm - zaznaczono. Eksperci: trendy z początku roku utrzymują się, a aktywa ryzykowne zyskują Zobacz również Liderem są Chiny, gdzie nowe sposoby płatności są już dostępne w wielu branżach, nawet w niektórych sieciach fast-foodów. "Dzięki tej technologii, opracowanej przez Ant Group, spółkę macierzystą Alipay - największej chińskiej platformy płatności cyfrowych, gość restauracji płaci skanem swojej twarzy, który wykonuje się za pomocą kamery wbudowanej w ekran dotykowy urządzenia POS, używanego do składania zamówień. Korzystanie z takiej futurystycznej technologii biometrycznej stopniowo staje się głównym nurtem na szybko rozwijającym się rynku płatności w Chinach" - podkreślono. Wg ankiety przeprowadzonej przez UBS Evidence Lab, ok. 21 proc. kupujących w aplikacji Ant's Alipay i w konkurencyjnej usłudze WeChat Pay firmy Tencent raz lub dwa razy w tygodniu korzysta z systemów płatności poprzez rozpoznawanie twarzy. "Analitycy UBS uważają, że postęp technologii biometrycznej w Chinach toruje drogę dla nowego, bogatego w dane, płynnego ekosystemu płatności obejmującego detalistów, banki i grupy telekomunikacyjne. Przewidują, że pomoże to w pobudzeniu wzrostu gospodarczego w Chinach, które znacznie wykraczą poza technologie klasycznych płatności zbliżeniowych - najpopularniejszych zarówno w Chinach, jak i na całym świecie" - przekazano. Inna analiza przeprowadzona przez UBS China 360 wykazała, że do końca 2019 r. dwa systemy płatności biometrycznych dotarły już do 300 chińskich miast, gdzie zostały wdrożone przez szerokie grono kupców. Wg UBS China 360, jedna z popularniejszych w tym kraju metod płatności - za pomocą kodów QR, osiągnęła już pełne nasycenie nawet w chińskich miastach, tymczasem popularność Alipay i WeChat Pay cały czas rośnie. Analitycy UBS zwrócili uwagę, że transakcje kartą i te, które wymagają zeskanowania kodu QR, trwają ok. 15 sekund, podczas gdy przy rozpoznawaniu twarzy cały proces weryfikacji danych biometrycznych użytkownika i przetwarzania transakcji zajmuje ok. jednej sekundy. "UBS wierzy, że wygrani w świecie +nowego handlu detalicznego+ zostaną zdefiniowani nie tylko przez projekt ich oferty omnichannel, ale przez to, która firma ma najbardziej kompleksowy zestaw danych biometrycznych, detalicznych i transakcyjnych. Eksperci UBS dodają, że na dłuższą metę w pełni bezkontaktowy i płynny system płatności biometrycznych będzie skomercjonalizowany przez bardziej znanych sprzedawców detalicznych, którzy mają odpowiednie zasoby, m.in. w obszarze danych konsumenckich i przewagę technologiczną" - wskazano. W informacji zauważono, że w Polsce sektor bankowości zainicjował wprowadzenie wybranych procesów przy wykorzystaniu biometrii. W 2010 roku Podkarpacki Bank Spółdzielczy jako pierwszy bank w Europie wdrożył produkcyjnie biometrię naczyń krwionośnych palca w swoich bankomatach w celu usprawnienia wypłat świadczeń społecznych. Przytoczono dane ZBP, zgodnie z którymi obecnie polskie banki wykorzystują kilka technologii: Finger Vein - biometrię naczyń krwionośnych palca, FingerPrint - biometrię linii papilarnych palca, biometrię głosową oraz biometrię odręcznego podpisu. Weryfikację wykorzystuje się m.in. do potwierdzania transakcji, wypłat/wpłat w bankomatach sieci PlanetCash bez karty, zalogowania się do systemu transakcyjnego, autoryzowania operacji kasowych, podpisywania dokumentów. Powołano się też na badanie Visa, z którego wynika, że 62 proc. ankietowanych konsumentów z Polski zadeklarowało gotowość korzystania z biometrii zamiast z hasła do weryfikacji płatności.