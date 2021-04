Jak napisano w informacji o badaniu TFI, przeprowadzonym przez Grupę ING i partnerów projektu, Polacy odczuwają wpływ pandemii na stan swoich finansów i co drugi ankietowany (49,1 proc.) deklaruje, że z powodu COVID-19 bardziej zwraca uwagę na swoje wydatki.

"Jednak ponad połowa ocenia, że dobrze radzi sobie w sferze finansów – 54,1 proc. badanych udaje się utrzymać domowy budżet w założonych granicach, a 51,5 proc. ma poczucie niezależności w podejmowaniu decyzji finansowych. Ponadto duża grupa osób w wyniku pandemii stara się zaoszczędzić więcej pieniędzy (40,4 proc.), aby mieć lepsze wsparcie finansowe w przyszłości oraz regularnie odkłada pieniądze (38,5 proc.)" - czytamy w piątkowej informacji ING Banku Śląskiego.

Zgodnie z wynikami badania, aby utrzymać bądź poprawić swoją kondycję finansową, poza oszczędzaniem, Polacy regularnie monitorują swoje przychody i wydatki (69,9 proc.) oraz kontrolują i zmniejszają swoje wydatki (54,3 proc.). Zdecydowana grupa badanych (67,6 proc.) stawia na świadome dokonywanie zakupów i wydawanie pieniędzy oraz zwraca uwagę na różne dostępne opcje wyboru produktów.

Polacy również sporadycznie pozwalają sobie na nadmierne wydatki lub impulsywne zakupy – 68,4 proc. deklaruje, że nie zdarza się to często, a 17,5 proc. nigdy nie robi nieprzemyślanych zakupów. Istotnym elementem dla dobrej kondycji finansowej jest w ocenie badanych (38,5 proc.) ustalanie celów i długoterminowe planowanie finansowe.

Jednocześnie 54,3 proc. ocenia, że kontrola i zmniejszanie zadłużenia to również jeden z podstawowych elementów utrzymania bądź poprawy sytuacji finansowej. Większość Polaków (62,8 proc.) potwierdza, że trwająca pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie i raczej nie wpłynie w przyszłości na zmianę ich sytuacji związanej z zadłużeniem. Co trzeci badany jest też spokojny w kwestii swojego poziomu zadłużenia oraz zdolności do jego spłaty.

Badanie pokazało, że aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, iż Polacy podchodzą z większą ostrożnością do zaciągania nowych zobowiązań finansowych – deklaruje to grupa blisko 40 proc. pytanych. Decydują się na zaciągnięcie kredytu tylko na niezbędne rzeczy (36,6 proc.) i pożyczają raczej małe, łatwe do spłacenia kwoty.

"Dobra kondycja finansowa i rozważne zarządzanie budżetem może być trudne do osiągnięcia bez odpowiedniej świadomości finansowej. Wśród Polaków na znaczeniu zyskuje edukacja w tym zakresie. 65,5 proc. badanych jest zdania, że wiedza finansowa powinna być nauczana w szkole. Wskazują oni również na poszerzanie wiedzy o finansach i poszukiwanie informacji na ten temat w internecie (23,1 proc.), a także rozmowy o finansach z rodziną, krewnymi i przyjaciółmi (25,6 proc.)" - napisano w komunikacie.

W informacji podano, że badanie Think Forward Initiative jest wspólnym projektem Grupy ING oraz partnerów: Deloitte, Dimension Data, CEPR, Dell/EMC i Amazon Web Services. Uczestniczą w niej eksperci z branży finansowej, technologicznej, regulatorzy i naukowcy. Badanie prowadzone było w pięciu europejskich krajach (Polska, Niemcy, Rumunia, Hiszpania, Holandia, Austria, Turcja i Belgia). Badanie ilościowe, CAWI, przeprowadzone w ramach inicjatywy TFI przez IPSOS, na próbie 1010 Polaków, zrealizowano w lutym i marcu 2021. (PAP)

autor: Marcin Musiał

