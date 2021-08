Jak poinformowała GPW w poniedziałkowej informacji prasowej, TGE – spółka zależna giełdy – powołała Radę Rynku Rolnego. W jej skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Izby Gospodarczej Handlowców Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Grupy Producenckiej Lubuszanie, Krajowego Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskiego Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego oraz Polskiego Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz przedstawiciele Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Uczestnicy rynków rolnych wskazywali, że brakuje im narzędzia, które pozwalałoby na dokonywanie transakcji w formie rynku spotowego, a w przyszłości być może w innych wersjach rynków rolnych. Należy docenić duży potencjał Polski, jeżeli chodzi o produkcję rolną w Unii Europejskiej i możliwości eksportowe, które wychodzą również poza Europę, do tzw. państw trzecich północnej Afryki, czy Bliskiego Wschodu. Ważne jest, żeby istniały narzędzia, które pozwalają z tego korzystać. W wyniku takich zapotrzebowań powstał Giełdowy Rynek Rolny, który jest nowoczesnym narzędziem opartym na światowych trendach, stosowanym powszechnie na świecie i stosowanym w Polsce od 2020 roku” – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Mateusz Balcerowicz.

Jak podano w komunikacie GPW, rada będzie zajmować się kwestiami rozwoju rynku, zmian regulacyjnych i prawnych dotyczących funkcjonowania Giełdowego Rynku Rolnego, poprawy płynności itd. Giełda przypomniała także, że GRR prowadzony przez Towarową Giełdę Energii oferuje obrót pszenicą, żytem oraz kukurydzą. Sprzedaż i zakup produktów rolnych jest możliwy w ramach sesji prowadzonych w każdą środę lub na aukcjach zwoływanych na wniosek oferenta. Podstawą działania Giełdowego Rynku Rolnego jest System Magazynów Autoryzowanych, czyli sieć magazynów przystosowanych do przechowywania zbóż, zorganizowana przez TGE w celu zapewnienia możliwości składowania towaru będącego przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń w towarze. Obecnie w ramach systemu działa 51 magazynów autoryzowanych.

„Przede wszystkim chcemy wprowadzać kolejne produkty do oferty Giełdowego Rynku Rolnego. Już wkrótce będzie to rzepak, a potem następne. Do funkcjonującego już rynku kasowego z dostawą fizyczną, chcemy dobudować w przyszłości rynek instrumentów pochodnych. Pozwoli to uczestnikom rynku giełdowego na zabezpieczenie cen transakcji oraz zwiększy konkurencyjność sektora rolniczego w Polsce – powiedziała cytowana w komunikacie Izabela Olszewska, członek zarządu GPW. (PAP)

