Korporacje zagraniczne nie mają ostatnio w Polsce dobrej prasy. W powszechnej opinii unikają podatków lub wyprowadzają zyski do rajów podatkowych . Ostatnio głośny był przypadek sieci Auchan, która w 2019 r., według danych Ministerstwa Finansów, osiągnęła przychód 11,5 mld zł, wykazując przy tym zaledwie 39 mln zł zysku, co przełożyło się na marne 117 tys. zł podatku (samo w sobie nie świadczy to o agresywnej optymalizacji – zresztą rok później Auchan zapłacił 29 mln zł). Podatek od korporacji jest więc całkiem wygodnym dla rządu sposobem zwiększenia wpływów podatkowych. Nikt ich nie będzie przesadnie bronił, na co sobie zapewne zresztą zasłużyły. Słusznie piętnując optymalizację podatkową, warto jednak dostrzec też belkę w swoim oku. Proceder unikania podatków jest w Polsce wszechobecny i nie dotyczy głównie „zagranicznych kompradorów”, lecz przede wszystkim ogromnej liczby drobnych i średnich podmiotów gospodarczych, mających jak najbardziej tutejszy rodowód. Jeśli ktoś nas okrada z wpływów budżetowych, to przede wszystkim robimy sobie to sami – systematycznie i na niewielkie kwoty, które łącznie takie nieznaczne już jednak nie są.