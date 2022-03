MFW nie sądzi, by niewypłacalność Rosji miała znaczący wpływ na gospodarkę światową, ponieważ ekspozycja banków międzynarodowych na rosyjski dług jest stosunkowo niska i wynosi ok. 121 mld dolarów – podaje redakcja Statista.

Reklama

Dane Banku Rozrachunków Międzynarodowych przedstawiają dalszy podział tego długu. Największe długi Rosja zaciągnęła we Włoszech i Francji, gdzie na koniec trzeciego kwartału 2021 r. zadłużenie wynosiło po 25 mld dolarów. W Austrii i Stanach Zjednoczonych ekspozycja wynosiła odpowiednio 17,5 mld dolarów i 14,7 mld dolarów. Jednym z powodów, dla których Austria zajmuje wysokie miejsce, jest fakt, że jeden z największych banków w tym kraju, Raiffeisen, ma bardzo aktywną rosyjską spółkę zależną, która jest jedną z najbardziej dochodowych części firmy – wyjaśnia Statista. Kraj ten ma również ścisłe powiązania biznesowe z Rosją w dziedzinie energetyki. Austria, wraz z Niemcami, Włochami, Holandią i Węgrami, miała sprzeciwiać się wykluczeniu Rosji z międzynarodowego serwisu płatniczego Swift, co utrudnia rosyjskim podmiotom regulowanie ich międzynarodowego zadłużenia.

Reklama

Kolejną konsekwencją zakazu korzystania ze Swifta jest to, że kraje UE i G7 nie będą mogły wysyłać pieniędzy do objętych sankcjami banków rosyjskich, by płacić za towary lub usługi. Chociaż wiele mówi się o tym, że oznacza to, iż Europa nie będzie mogła płacić za gaz ziemny otrzymywany z Rosji, Gazprombank – który obsługuje wiele takich płatności jako finansowe ramię rosyjskiego państwowego koncernu energetycznego – nadal nie został objęty restrykcjami.