"Po danych z amerykańskiego rynku pracy mamy trochę mocniejszego dolara i w takim otoczeniu złoty nieco się osłabia. Najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie jednak przyszłotygodniowe posiedzenie RPP. My spodziewamy się podwyżki stopy referencyjnej o 100 pb, a rynek widzi skalę podwyżki raczej na 75 pb. Jeśli nasze projekcje się sprawdzą, moim zdaniem pozwoli to na dalsze umocnienie złotego i zejście przez kurs EUR/PLN do okolic 4,55" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Zdaniem ekonomisty, na rynku brzmią jeszcze pozytywne echa związane z polskim KPO, rynek powoli oswaja się z wojną, a tym samym otoczenie sprzyja temu aby złoty dalej się umacniał.

"Decydujące jednak będzie najbliższe posiedzenie RPP. Jeśli decyzja będzie zgodna z naszymi oczekiwaniami, EUR/PLN może sięgnąć okolic 4,55, a na przełomie miesiąca lub nieco później zbliżyć się do 4,51" – dodał ekonomista.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w środę, 8 czerwca.

Jak podał w piątek amerykański Departament Pracy, liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 390 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 320 tys. i wzrostu o 436 tys. miesiąc wcześniej, po rewizji z 428 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,6 proc., oczekiwano 3,5 proc. wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej.

O godzinie 15.35 kurs EUR/PLN rośnie o 0,32 proc. do 4,5937, a USD/PLN zwyżkuje o 0,44 proc. do 4,2804.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD spada o 0,13 proc. do 1,0732.

RYNEK DŁUGU

"Dla krajowego długu również najważniejsze będzie najbliższe posiedzenie RPP. Generalnie zakładamy na nim większą podwyżkę od tego co oczekuje rynek, ale także widzimy wyższą stopę docelową i późniejsze rozpoczęcie obniżek stóp niż to wycenia rynek" - powiedział ekonomista ING BSK.

Zdaniem ekonomisty, prognozy przyszłej inflacji w Polsce są wysokie, a w takim otoczeniu podwyżki stóp będą kontynuowane. Dodatkowo – w opinii Popławskiego - pozytywny wpływ KPO i związanej z tym niższej podaży obligacji na rynku pierwotnym można najwcześniej oczekiwać we wrześniu br.

"Naszym zdaniem przy takich założeniach, krótki koniec krzywej będzie pod presją. Długi koniec krzywej powinien zachowywać się znacząco lepiej, gdyż zmieniła się sytuacja na rynkach bazowych. Dane makro z amerykańskiej gospodarki są niepewne, co będzie trzymać długi koniec krzywej w okolicach obecnych poziomów" – dodał ekonomista ING BSK.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 5,1 pb do 2,966 proc., a niemieckich idą w górę o 3,8 pb do 1,266 proc.