Możemy szacować wstępnie wpływ tego programu (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PAP) na PKB (...) to w roku 2022 ten wpływ stosujemy na około 0,1 pkt. proc., natomiast biorąc pod uwagę rok 2023, jest to 0,5 pkt. proc., czyli jest to w przybliżeniu około jednej szóstej, bądź jednej piątej dodatkowego wkładu do PKB biorąc pod uwagę gdyby ten program się nie odbył" - powiedział Patkowski.

Zastrzegł, że te szacunki uwzględniają dwa nabory, które zostały rozstrzygnięte i tzw. nabór PGR-owy.

"Nie bierzemy jeszcze pod uwagę kolejnych naborów, które przecież mogą zostać ogłoszone i pewnie będą ogłoszone i rozstrzygnięte" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że główne inwestycje samorządów zostaną przeprowadzone w roku 2023 i w latach kolejnych.

Patkowski powiedział, że wpływ tego funduszu na inflację to ten efekt "powinien być pomijalny".

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.(PAP)