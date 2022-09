Soboń był pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to, czy zapowiadana przez premiera Mateusza Morawieckiego zamiana wskaźnika WIBOR na inny będzie miała miejsca od stycznia przyszłego roku.

"Dzisiaj instytucje zajmujące się stabilnością, nadzorem nad finansami, także banki, pracują nad rozwiązaniem, które będzie optymalne. Wszystko wskazuje na to, że byłby to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego" - powiedział Soboń.

Dodał, że w praktyce oznacza to wskaźnik "dużo bardziej odporny na wahania stóp procentowych". "Gdyby on dzisiaj obowiązywał, a zakładam, że uda się, aby obowiązywał od 1 stycznia, to przy założeniu 25 lat i kredycie o wysokości 300 tys. zł, każdego miesiąca nasza rata byłaby w stosunku do WIBOR-u 250 zł mniejsza" - stwierdził.

Dopytywany czy udzielone już kredyty byłyby w takim razie na nowo przeliczane, powiedział, że "na pewno dotyczy to kredytów nowych". "Czy jest to rozwiązanie, które mogłoby objąć kredyty, które już obowiązują - to będzie ostatecznie w rozwiązaniach, które są opracowywane. Nie chcę tego przesądzać" - powiedział.

Prace nad procesem wyznaczenia zamiennika WIBOR przewiduje ustawa z 7 lipca br. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która przewiduje też tzw. wakacje kredytowe dla osób spłacających kredyt na mieszkanie. Zgodnie z nią, zamiennik WIBOR i data jego wprowadzenia zostaną ustalone rozporządzeniem.

2 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych wybrał indeks WIRD jako alternatywę dla WIBOR wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.Jak zaznaczyła KNF,, kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD.

WIRD to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg