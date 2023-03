Polski Standard Płatności, czyli operator systemu płatności mobilnych BLIK, poinformował w komunikacie, że rozpoczyna swoją działalność w Rumunii. W ramach nowo powstałej spółki – BLIK Romania – rozwijany będzie system rozliczeń w lejach rumuńskich, otwarty dla wszystkich tamtejszych wydawców i agentów rozliczeniowych. Dodano, że po uzyskaniu prawnej zgody na działalność od Banku Narodowego Rumunii (BNR), operator systemu planuje skupić się na tym rynku na płatnościach w e-commerce.

Reklama

Prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz podkreślił, że strategia firmy zakłada rozwój BLIK-a poza granicami kraju. "Naszym celem jest, aby w najbliższych latach stał się on europejskim systemem płatności, który z powodzeniem działa w ramach platform mobilnych dużych europejskich banków i który gromadzi – podobnie jak ma to już miejsce w Polsce – miliony zaangażowanych użytkowników w płatnościach w e-commerce" - wskazał Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

Reklama

Zapewnił, że decyzja o wejściu na rynek rumuński była poprzedzona dogłębną analizą i weryfikacją możliwości. Jak podkreślono, Rumunia jest obecnie w europejskiej czołówce pod względem najszybciej rosnących gospodarek.

Wyjaśniono, że spółka BLIK Romania została zgłoszona do Rejestru Handlowego w Rumunii na początku grudnia ubiegłego roku. W skład zarządu nowej spółki wszedł Ryszard Drużyński, który objął stanowisko prezesa zarządu, Michał Szymański jako wiceprezes zarządu oraz Paweł Dytry. W radzie nadzorczej znalazły się władze Polskiego Standardu Płatności – Dariusz Mazurkiewicz w roli przewodniczącego rady nadzorczej, Monika Król jako wiceprzewodnicząca rady nadzorczej oraz Gheorghe Marian Cristescu jako członek rady nadzorczej.

Polski Standard Płatności poinformował, że w marcu br. zarząd BLIK Romania złoży do Banku Narodowego Rumunii wniosek o zatwierdzenie systemu płatności BLIK w lejach rumuńskich. W ramach strategii biznesowej BLIK Romania, planowane jest wprowadzenie płatności kodem BLIK we wszystkich kanałach sprzedaży – e-commerce, POS i ATM. W pierwszej fazie operator systemu skoncentruje się na wdrożeniu rozwiązania w e-commerce.

"Rumunia ma jedną z najważniejszych gospodarek cyfrowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bankowość mobilna oraz handel elektroniczny w tym kraju znajdują się na bardzo wysokim poziomie rozwoju, a klienci są gotowi i chętni do korzystania z nowoczesnych usług płatniczych. Zgodnie z danymi Statista – do 2025 roku liczba użytkowników e-commerce w Rumunii ma wzrosnąć o 16 proc. do blisko 11 milionów. Widzimy więc duży potencjał do rozwoju BLIKA i zaproponowaniu tamtejszym konsumentom rozwiązania, które pozwala szybko, wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie uregulować wszelkie należności. Wierzymy, że BLIK powtórzy swój sukces na nowym, dynamicznie rozwijającym się rynku" - wskazał prezes BLIK Romania Ryszard Drużyński, cytowany w informacji.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych, którego operatorem jest spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

Na początku lutego PSP informował, że w 2022 roku odnotowano ponad 1,2 mld operacji BLIK-iem o wartości 163,9 mld zł. BLIK najchętniej wykorzystywany jest w e-commerce – w ub.r. zapłacono nim w tym kanale 714,2 mln razy, a wartość transakcji wyniosła 89,2 mld zł. (PAP)

autor: Michał Boroń