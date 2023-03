– Mamy swobodę umów, a zatem strony mogą się umówić już dziś, jaki wskaźnik referencyjny będą stosować. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już teraz negocjować warunki przejścia z WIBOR na WIRON. To jest ten moment, gdy banki czy firmy leasingowe nie mają jeszcze wypracowanych standardów postępowania i ich podejście do klienta może być zindywidualizowane. Im później przedsiębiorca rozpocznie rozmowy na ten temat, tym może być dla niego gorzej. Dlatego radzimy przedsiębiorcom, by dokonali analizy swoich zobowiązań i zdecydowali, jakie kroki trzeba podjąć – uważa Zuzanna Zakrzewska.