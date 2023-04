Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wzrosła w ciągu dwóch miesięcy o 718 tys. osób do ponad 3,3 mln. Wartość aktywów, zgromadzonych przez uczestników PPK wynosi 14,9 mld zł, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. PFR spodziewa się, że do końca tego roku wartość aktywów PPK przekroczy 20 mld zł, a do końca dekady – 100 mld zł.