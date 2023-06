Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie w tym roku 52-53% w relacji do PKB (wobec 49,1% PKB w ub.r.), prognozuje wiceminister finansów Artur Soboń.

"Wchodzimy w ten rok z długiem niespełna 50-proc. w relacji do PKB, gdzie średnia w Unii Europejskiej to 84% w relacji do PKB. Zakładam, że ten rok zamkniemy deficytem [właściwie: zadłużeniem] rzędu 52-53% w relacji do PKB. PKB mamy nieco ponad 3 biliony zł, tj. 1 pkt proc. PKB to nieco ponad 30 mld zł. […] Sądzę, że to [wzrost zadłużenia r/r] będzie nieco więcej niż 100 mld zł" - powiedział Soboń w TVN24.

Reklama

Wcześniej w tym tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 531 780,5 mln zł na koniec I kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 1,3% w porównaniu z końcem 2022 r.

W przyjętej w kwietniu Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) założono, że w 2023 r. zadłużenie sektora general government wyniesie 50,5% PKB w 2023 r., 52,4% PKB w 2024 r., 53,6% PKB w 2025 r., 55,4% PKB w 2026 r. (wobec 49,1% PKB w ub.r.).