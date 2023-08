Dotychczasowi liderzy spuścili z tonu, ale…

Reklama

Najprostszy sposób, by się wyróżnić? Trzeba dać oprocentowanie dwucyfrowe. Tak robi Bank Pekao, który w "lokacie inwestującej" zachwala oprocentowanie na poziomie 10 proc. Faktycznie będzie ono jednak znacznie niższe. Do tego należy się liczyć z ryzykiem związanym z kupowaniem funduszy inwestycyjnych. Zasadą produktu jest to, że w ciągu pół roku co miesiąc jedna szósta wpłaconej kwoty jest inwestowana w wybrane fundusze. Oprocentowanie dotyczy zaś tej części oszczędności, które pozostają na depozycie. Oznacza to, że faktycznie oprocentowanie środków depozytowych liczone dla początkowej wpłaty będzie wynosiło - według naszych szacunków - 5,8 proc.

Dalej na liście banków z najkorzystniejszą ofertą promocyjną są w "starzy znajomi"– banki, które systematycznie starają się przyciągać klientów wysokimi odsetkami. Nest Bank oferuje 8,6 proc. w półrocznej “Nest Lokacie Witaj” dla nowych klientów. Prócz wpłacenia od jednego tysiąca zł do 50 tys. zł wymaga ona założenia konta z wpływami na poziomie minimum 2000 zł miesięcznie oraz wykonanie z tego konta minimum 3 płatności miesięcznie.

Reklama

VeloBank oferuje przez trzy miesiące 8 proc. na nowe środki na elastycznym koncie oszczędnościowym. Taka stawka dotyczy kwoty do 300 tys. zł. Kolejne 100 tys. jest oprocentowane na sześć procent. Obecna oferta obowiązuje do 20 sierpnia.

Zwraca jednak uwagę również, kogo brakuje na liście liderów oprocentowania.

Jeszcze niedawno przewodził na niej największy polski bank. PKO BP oferował oprocentowaną na 10 proc. lokatę urodzinową IKO. Obecnie najwyższą stawkę ma lokacie na nowe środki dla wyższych segmentów klientów, którzy nie powinni mieć problemów z wypełnieniem górnego limitu wpłaty na poziomie 200 tys. zł. Mogą zarobić 6,5 proc. w ciągu roku. Do liderów promocyjnego oprocentowania należał również Credit Agricole Bank Polska. Dziś jest w ogonie promocyjnych stawek. Oferuje lokatę oprocentowaną na 5,5 proc.

Zarówno w przypadku PKO BP, jak i Credit Agricole promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 12 miesięcy. Chociaż dzisiaj na tle konkurencji wydaje się niskie, to za kilka miesięcy (o ile zrealizują się prognozy nawet kilku obniżek stóp dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej) ich atrakcyjność relatywnie się zwiększy. 12-miesięczną lokatę promocyjną na 6,2 proc. ma również Bank Ochrony Środowiska.

/> />

Gdzie najwyższe oprocentowanie standardowe?

Przyjrzeliśmy się również standardowemu oprocentowaniu depozytów w bankach. W tym przypadku średnia w instytucjach, które odpowiedziały na naszą ankietę, wynosi obecnie niespełna 3,2 proc. Jeszcze miesiąc temu w tej samej grupie banków było to 3,33 proc. W najpopularniejszych terminach lokat obniżki były większe. W przypadku depozytów na trzy miesiące obecnie przeciętna stawka to 2,79 proc., gdy na przełomie czerwca i lipca było 3,14 proc. Depozyty 6-miesięczne mają obecnie przeciętne oprocentowanie na poziomie 3,11 proc., a dziewięciomiesięczne 3,31 proc. W obu przypadkach to spadek o 0,44 punktu procentowego w porównaniu z początkiem wakacji.

Liderami w zestawieniu banków z najwyższym oprocentowaniem standardowych lokat są Bank BPS i polski oddział włoskiego BFF Banku. W tym pierwszym średnia stawka jest wyższa, ale to dlatego, że ma uboższą ofertę. W BFF są również dostępne depozyty na 48 i 60 miesięcy - jak należy się spodziewać z nieco niższym oprocentowaniem. BPS oferuje depozyty na 92 dni i 181 dni ze stawką na poziomie 6 proc. Ma również 10-miesięczną lokatę progresywną z przeciętnym oprocentowaniem na poziomie 5,5 proc. (w końcówce trwania produktu oprocentowanie sięga 10 proc.). BFF w terminach od trzech do 12 miesięcy proponuje 7 proc. Depozyty na 4 i 5 lat dają tam 3,5 proc. w skali roku.

W większości banków minimalna wpłata na lokatę do 1000 zł w oddziale BFF bank jest to 5 tys. zł. Niektóre instytucje ustalają maksymalny limit wpłat. Na przykład w VeloBanku czy Santander Bank Polska w prezentowanych produktach jest to do 50 tys. zł, ale w Nest Banku maksymalny pułap to 2 mln złotych, a w BFF Bank 12 milionów.

Uwagi dotyczące produktów promocyjnych

Bank Ochrony Środowiska: kwota maksymalna 1 sztuki lokaty to 500 tys. zł, można założyć więcej niż 1 sztukę lokaty;

BNP Paribas Bank Polska: oprocentowanie promocyjne obowiązuje do 31 sierpnia 2023 r. dla środków zgromadzonych na Koncie Lokacyjnym do wysokości stanowiącej równowartość kwoty Nowych Środków. (kwota zgromadzona na rachunkach klienta na koniec danego dnia w okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego, stanowiąca nadwyżkę ponad łączne saldo środków na koniec dnia 26 maja br.);

Credit Agricole Bank Polska: „nowe pieniądze” to przyrost w porównaniu ze stanem na 30 czerwca br. (z wyłączeniem pieniędzy przekazanych z innych kont prowadzonych w banku, w tym z kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych i rolników indywidulanych);

ING Bank Śląski: oprocentowanie 7,9 proc. w ofercie Bonus na start online przez 3 m-ce od założenia konta, dla kwot poniżej 200 tys. zł;

mBank: stawka 6,80 proc. w skali roku obowiązuje, jeśli w chwili składania wniosku o ekonto oszczędnościowe klienta ma mKonto Intensive, w innym przypadku jest to 6,5 proc.; aby wyliczyć saldo nowych środków, w każdym dniu okresu promocyjnego obliczana jest nadwyżka środków salda bieżącego nad saldem początkowym (18 lipca br.); do promocji można przystąpić do 08 sierpnia br. (lub do wyczerpania kwoty puli środków dostępnych w promocji);

PKO BP: nowe środki to różnica między sumą pieniędzy na rachunkach depozytowych, lokatach strukturyzowanych, inwestycyjnych, dwuwalutowych i inwestycjach w dniu otwarcia lokaty, a sumą pieniędzy w dniu odniesienia (13 lipca br.);

Santander Consumer Bank: propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku według stanu na 31 lipca br.

VeloBank: środki na EKO wpłacone po dacie salda początkowego to nadwyżka nad saldem początkowym na EKO oraz jednocześnie nad saldem początkowym na produktach depozytowych; stan nowych środków wyliczany jest na koniec każdego dnia w okresie trwania oferty; w przypadku nieposiadania EKO w dniu salda początkowego, nadwyżka wyliczana jest nad saldem początkowym na najstarszym indywidualnym koncie oszczędnościowym z kapitalizacją miesięczną.