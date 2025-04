1. Regulowany broker – podstawa bezpiecznych inwestycji

Aby zacząć inwestować na rynku Forex, potrzebujesz konta w serwisie brokerskim. Nie może to być jednak pierwsza lepsza platforma, ponieważ nie każda oferuje taki sam poziom bezpieczeństwa. Kluczowym kryterium podczas wyboru powinny być międzynarodowe regulacje.

Dlaczego to takie ważne?

ochrona środków – regulowani brokerzy podlegają ścisłym kontrolom i przechowują środki klientów na oddzielnych kontach,

– regulowani brokerzy podlegają ścisłym kontrolom i przechowują środki klientów na oddzielnych kontach, transparentność – instytucje nadzoru finansowego stale śledzą działalność regulowanych brokerów, i tym samym zmniejszają ryzyko nieuczciwych praktyk takich jak dodatkowe opłaty transakcyjne i inne ukryte koszty.

Do brokerów regulowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe zalicza się AvaTrade. Polska to zaledwie jeden z rynków, na jakim obecna jest ta firma. AvaTrade działa też bowiem w wielu innych krajach UE, Japonii, Australii, RPA i na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. W każdym z nich posiada licencję regulowanego brokera. Oznacza to, że twoje środki są chronione zgodnie z najwyższymi standardami.

2. Dywersyfikacja środków

Na bezpieczeństwo inwestycji wpływa także to, w co inwestujesz. Najlepiej, aby były to zdywersyfikowane aktywa, których stopy zwrotu nie są ze sobą silnie skorelowane. Dzięki temu zmniejszasz wpływ wahań rynkowych na cały portfel inwestycyjny. Nawet jeśli jeden z jego składników straci na wartości, inny może je zrekompensować.

Z tego względu przy wyborze brokera warto zwracać również uwagę na to, jakie klasy aktywów oferuje. W przypadku AvaTrade jest to niezwykle szeroki przekrój instrumentów. Możesz tam inwestować w akcje giełdowe, waluty na rynku Forex, surowce, ETF-y, kontrakty terminowe i wiele innych kontraktów.

3. Świadome zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania, ale da się nim zarządzać. Oto jak to zrobić:

ustal poziom akceptowalnego ryzyka – przed rozpoczęciem inwestycji określ, ile jesteś gotów stracić w jednej transakcji,

– przed rozpoczęciem inwestycji określ, ile jesteś gotów stracić w jednej transakcji, stosuj zlecenia stop-loss i take-profit – pomagają kontrolować ewentualne straty i zabezpieczać zyski.

– pomagają kontrolować ewentualne straty i zabezpieczać zyski. unikaj zbyt dużej dźwigni finansowej – chociaż dźwignia zwiększa możliwości zarobku, jednocześnie może potęgować straty. Ostrożnie korzystaj więc z tego narzędzia, szczególnie jeśli dopiero zaczynasz przygodę z tradingiem,

– chociaż dźwignia zwiększa możliwości zarobku, jednocześnie może potęgować straty. Ostrożnie korzystaj więc z tego narzędzia, szczególnie jeśli dopiero zaczynasz przygodę z tradingiem, regularnie przeglądaj swój portfel inwestycyjny – rynki nieustannie się zmieniają, dlatego warto na bieżąco analizować swoje inwestycje i dostosowywać strategię do aktualnych warunków.

AvaTrade zapewnia wiele narzędzi do zarządzania ryzykiem, w tym wspomniane zlecenia stop-loss i take-profit. Zyskujesz tam także dostęp do konta demo, gdzie możesz testować swoje strategie bez ryzyka utraty kapitału. Jednocześnie pamiętaj, że zyski wypracowane na koncie demonstracyjnym nie zawsze odpowiadają tym rzeczywistym. Na prawdziwym rynku w grę wchodzą zupełnie inne emocje!

Świadome inwestowanie zaczyna się od mądrych decyzji

O sposobach na ograniczenie ryzyka związanego z tradingiem można by pisać jeszcze długo, ale wymienione czynniki to bez wątpienia trzy najważniejsze filary świadomych inwestycji. Oprócz tego warto także wspomnieć o edukacji. Na rynkach finansowych wygrywają ci, którzy stale się rozwijają. Im więcej wiesz na temat tradingu, tym bardziej przemyślane decyzje podejmujesz i w efekcie rzadziej popełniasz kosztowne błędy.

Na AvaTrade.pl znajdziesz mnóstwo darmowych materiałów edukacyjnych, które pomagają inwestorom na każdym poziomie zaawansowania. Dodatkowo możesz liczyć na wsparcie doświadczonych ekspertów – są oni do twojej dyspozycji już od pierwszej transakcji.

Chcesz inwestować bez obaw? Wybierz brokera, który stawia na przejrzystość i bezpieczeństwo, a do tego umożliwia inwestowanie na globalnych rynkach w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Dołącz do AvaTrade i inwestuj globalnie z regulowanym partnerem.

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniana w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 63% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.