ZUS zaznacza, że większość rodziców wysłała już wymagany wniosek o 800 plus i dostała także świadczenie za pierwszy miesiąc nowego okresu wypłat, czyli za czerwiec.

800 plus do końca czerwca gwarantuje wyrównanie za ten miesiąc

Według danych Zakładu dotychczas opiekunowie wystąpili o świadczenie na niemal 7 mln dzieci. Ale są tacy, którzy o zgłoszeniu zapomnieli albo zwlekają z jego złożeniem.

Rodzic, który zdąży wysłać wniosek do końca czerwca, otrzyma wyrównanie 800 plus za ten miesiąc i nie straci finansowo. ZUS ma czas na realizację czerwcowych wniosków do sierpnia. Zwykle Zakład rozpatruje zgłoszenia zdecydowanie szybciej, są też jednak wnioski z błędami, a te wymagają dalszych wyjaśnień i co za tym idzie więcej czasu na obsługę.

Spóźniony wniosek o 800 plus? Świadczenie dopiero od miesiąca zgłoszenia

Jeżeli zgłoszenie w sprawie 800 plus wpłynie w lipcu lub później, to wypłata świadczenia będzie przysługiwała od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania wstecz.

"Kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 5 mld zł. Na bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty" – podkreśla Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

800 plus tylko online. ZUS przyjmuje wyłącznie elektroniczne wnioski

ZUS przyjmuje tylko elektroniczne wnioski, a świadczenia wypłaca bezgotówkowo – na rachunki bankowe świadczeniobiorców. Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej i bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Od czerwca tego roku jest jeden wyjątek, który dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami mogą otrzymać świadczenie wychowawcze tylko na dzieci, które uczęszczają do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy jeszcze obowiązek nauki.