W sierpniu cena za uncję złota po raz pierwszy w historii przekroczyła 2 tys. dolarów. Niepewność polityczna m.in. w Stanach Zjednoczonych prowadzi do gwałtownego wzrostu popytu, a szwajcarski UBS niedawno ostrzegł swoich klientów, by kupowali bezpieczne aktywa, takie jak złoto, na wypadek gdyby chaotyczne wybory prezydenckie w USA doprowadziły do jeszcze większej zmienności na rynku akcji.

Jak pisze portal Statista, poziomy popytu na złoto rodzą obecnie pytania, czy rezerwy tego surowca są już wyczerpane i czy osiągnięto już „apogeum złota”. Niektórzy eksperci uważają, że rzeczywiście osiągnęliśmy ten punkt szczytowy, co jest poparte rocznymi statystykami produkcji złota. Wydobycie w ostatnich latach w dużej mierze ustabilizowało się, a biorąc pod uwagę, że 3 351 ton wydobytych w 2019 r. było o 1 proc. niższe niż w 2018 r., to faktycznie jest to nieznaczny trend spadkowy. Tak wynika z analizy BBC danych World Gold Council, która stwierdza również, że podczas gdy odkrywane są nowe złoża złota, duże rezerwy surowca są coraz rzadsze, a większość produkcji nadal odbywa się w starszych kopalniach, które są eksploatowane od dziesięcioleci.

Które kopalnie produkują najwięcej złota każdego roku? Z analizy BBC wynika, że kopalnie złota w Nevadzie produkują rocznie około 116 ton tego surowca. To bez wątpienia największa ilość złota na świecie. Kopalnia złota w Muruntau na uzbeckiej pustyni Qizilqum jest największą na świecie kopalnią odkrywkową złota i ma drugi co do wielkości poziom rocznej produkcji na poziomie 66 ton. Rosyjskie złoże złota Olimpiada w Kraju Krasnojarskim na Syberii Wschodniej zostało odkryte w 1975 r. i jest trzecią co do wielkości kopalnią na świecie, wydobywającą 43,2 tony rocznie.