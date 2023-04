Sunex odnotował 38,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 6,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 51,37 mln zł wobec 10,18 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 55,45 mln zł wobec 13,81 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,52 mln zł w 2022 r. wobec 130,52 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 był najlepszym rokiem w dotychczasowej historii Sunex S.A. Osiągnięte wzrosty potwierdzają tym samym ugruntowaną pozycję spółki i stanowią solidny fundament do dalszego rozwoju na bardzo perspektywicznym rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). Przychody skonsolidowane spółki w 2022 r. zamknęły się kwotą 289 522 tys. zł i były o 122% wyższe w stosunku do przychodów uzyskanych w poprzednim roku. Zwiększenie sprzedaży osiągnięte zostało na wszystkich rynkach, na których obecna jest spółka, a zwłaszcza na wymagającym rynku niemieckim. W roku 2022 rozwijano dotychczasowe zdolności produkcyjne i wprowadzano zmiany organizacyjne skutkujące coraz większą wydajnością w zakresie aktualnej oferty spółki. Rok ten był także rokiem przygotowań do realizacji kolejnych inwestycji. W tym celu ukończono budowę nowej hali produkcyjnej i uzyskano zgodę na utworzenie w tym miejscu specjalnej strefy ekonomicznej" - napisał prezes Romuald Kalyciok w liście do akcjonariuszy.

W roku 2022 trwały prace nad projektem "Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji", które będą kontynuowane także w roku 2023, przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego z dotacji NCBiR. Celem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zmierzających do umożliwienia wprowadzenia na rynek autonomicznego systemu grzewczego "ASG" opartego na OZE, dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 38,13 mln zł wobec 8,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m. in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 2015 r. Wcześniej akcje spółki były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.

(ISBnews)