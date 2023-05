ML System rozpoczął proces budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 896.848 akcji zwykłych na okaziciela serii F, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona 30 maja 2023 r.

Proces budowy księgi popytu na akcje serii F zostanie przeprowadzony przez Ipopema Securities i rozpocznie się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu, podano.

"Niezwłocznie po przekazaniu przez spółkę do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego informacji o ustalonej cenie emisyjnej akcji serii F, spółka przystąpi do zawierania z wybranymi inwestorami umów objęcia akcji serii F (umów subskrypcyjnych akcji serii F). Przewiduje się, umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte z inwestorami do dnia 5 czerwca 2023 r., a wpłaty wkładów pieniężnych na akcje serii F zostaną dokonane do dnia 5 czerwca 2023 r. (do godz. 16:00) (na rachunek bankowy wskazany przez Prowadzącego Księgę Popytu)" - czytamy.

Spółka wskazała, że przeprowadzenie oferty i dopuszczenie akcji serii F, a jeżeli zostaną spełnione wymogi regulacyjne także praw do akcji serii F (PDA) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez spółkę prospektu, bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

26 maja br. akcjonariusze ML System zdecydowali o emisji do 896 848 akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Emisja akcji serii F nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w drodze skierowania jej do inwestorów kwalifikowanych. Walne zgodziło się na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F.

Spółka zapowiadała wcześniej, że zamierza pozyskać ok. 70 mln zł z emisji akcji.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 6 484 243 akcji, jak podano na stronie spółki.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2022 r. miała 281,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)